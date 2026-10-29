1 नवंबर से बदल जाएगा GST रिफंड का फॉर्मूला! कंपनियों को मिल सकता है ज्यादा पैसा, जानें नए नियम

GST रिफंड को लेकर सरकार ने नियमों में बदलाव किया है। इसका असर खासतौर पर उन मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों पर पड़ सकता है, जो सामान बनाने में ज्यादा GST चुकाती हैं, लेकिन तैयार प्रोडक्ट बेचते समय कम GST वसूलती हैं। नए नियमों से कंपनियों के रिफंड क्लेम और बिजनेस में इस्तेमाल होने वाले पैसों पर असर पड़ सकता है। आइए जानते हैं कि नए नियम कब लागू होंगे और रिफंड का हिसाब कैसे बदलेगा।

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1 नवंबर से क्या बदलने वाला है?

केंद्र सरकार ने 26 अक्टूबर 2026 को नोटिफिकेशन नंबर 05/2026–Central Tax के जरिए CGST (Amendment) Rules, 2026 जारी किए हैं। इसके तहत 1 नवंबर 2026 से GST रिफंड की गणना में योग्य इनपुट सर्विसेज को भी Net Input Tax Credit (ITC) में शामिल किया जाएगा। इससे कुछ कंपनियों के रिफंड की रकम बढ़ सकती है। हालांकि, कितना रिफंड मिलेगा, यह कंपनी के टैक्स क्रेडिट, टर्नओवर और टैक्स देनदारी पर निर्भर करेगा।

क्या होता है इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर?

इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर तब होता है, जब सामान बनाने में इस्तेमाल होने वाले इनपुट पर GST ज्यादा और तैयार प्रोडक्ट पर GST कम होता है। उदाहरण के लिए, कोई कंपनी कच्चे माल और योग्य सर्विसेज पर 18% GST देती है, लेकिन तैयार सामान पर सिर्फ 5% GST वसूलती है। ऐसे में उसका कुछ इनपुट टैक्स क्रेडिट इस्तेमाल नहीं हो पाता। तय शर्तों के तहत कंपनी इस बचे हुए क्रेडिट का रिफंड मांग सकती है।

अब कैसे निकलेगा GST रिफंड?

नए नियमों में रिफंड निकालने के लिए योग्य इनपुट सर्विसेज का ITC भी जोड़ा जाएगा। रिफंड का फॉर्मूला इस तरह है।अधिकतम रिफंड = (इनवर्टेड रेट वाली सप्लाई का टर्नओवर × Net ITC ÷ एडजस्टेड कुल टर्नओवर) − उस सप्लाई पर देय टैक्स

कंपनियों को ध्यान रखना होगा कि हर खर्च पर मिलने वाला ITC रिफंड में शामिल नहीं किया जा सकता। सिर्फ नियमों के मुताबिक योग्य क्रेडिट ही जोड़ा जाएगा।

1 अप्रैल 2027 से मशीनों पर भी राहत

नियमों के मुताबिक, 1 अप्रैल 2027 से योग्य कैपिटल गुड्स का ITC भी रिफंड की गणना में शामिल किया जा सकेगा। इसमें नियमों के तहत आने वाली मशीनें, उपकरण और दूसरी योग्य संपत्तियां शामिल हो सकती हैं। यानी इनपुट सर्विसेज और कैपिटल गुड्स के लिए अलग-अलग तारीखें तय की गई हैं।

कंपनियों को अब क्या करना होगा?

मैन्युफैक्चरर्स और दूसरी योग्य कंपनियों को अपने टैक्स इनवॉइस, ITC रिकॉर्ड और टर्नओवर की जांच करनी होगी। अकाउंटिंग सिस्टम में भी सही बदलाव करने होंगे, ताकि क्रेडिट सही कैटेगरी में दर्ज हो।

नए नियमों से कंपनियों के पास बिजनेस चलाने के लिए ज्यादा वर्किंग कैपिटल उपलब्ध हो सकता है। हालांकि, हर कंपनी को अपने आप ज्यादा रिफंड नहीं मिलेगा। रिफंड के लिए जरूरी दस्तावेज, पात्रता की शर्तें और तय फॉर्मूला लागू रहेगा। इसलिए क्लेम करने से पहले टैक्स एक्सपर्ट से नियमों की जांच कराना जरूरी होगा।