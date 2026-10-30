Gig Workers के लिए सरकार का अहम फैसला, डिलीवरी बॉय और कैब ड्राइवरों को क्या मिलेंगे नए फायदे? जानें पूरी बात

भारत में ऑनलाइन खाना डिलीवर करने वाले लोगों, ऐप के जरिए कैब चलाने वाले ड्राइवरों और दूसरे गिग वर्कर्स के लिए सरकार ने एक अहम कदम उठाया है। अब ऐसे लोगों को भी सोशल सिक्योरिटी का फायदा देने की दिशा में काम तेज होगा, जो किसी कंपनी में परमानेंट नौकरी नहीं करते। इसके लिए केंद्र सरकार ने नई व्यवस्था बनाई है। आइए जानते हैं कि सरकार ने क्या फैसला लिया है, ये बोर्ड कैसे काम करेंगे और वर्कर्स को इससे क्या फायदा हो सकता है।

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सरकार ने बनाए दो नए सोशल सिक्योरिटी बोर्ड

श्रम और रोजगार मंत्रालय ने अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के लिए नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड और गिग व प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए अलग नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड बनाने की अधिसूचना जारी की है।

ये बोर्ड नवंबर 2025 से लागू हुए कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी के तहत बनाए गए हैं। इनका काम केंद्र सरकार को वर्कर्स के लिए नई वेलफेयर स्कीम बनाने, उन्हें लागू करने और उनकी निगरानी करने की सलाह देना होगा।

दोनों बोर्ड के चेयरमैन केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री होंगे। इनमें केंद्र और राज्य सरकारों, एग्रीगेटर कंपनियों, एम्प्लॉयर्स, सामाजिक संगठनों, वर्कर्स यूनियनों और गिग वर्कर्स के प्रतिनिधि शामिल होंगे।

बोर्ड क्या काम करेंगे और कितनी बार होगी बैठक?

इन बोर्ड का सबसे जरूरी काम अलग-अलग कैटेगरी के वर्कर्स के लिए सोशल सिक्योरिटी स्कीम की सिफारिश करना होगा। ये सोशल सिक्योरिटी कोड को लागू करने से जुड़े मामलों पर भी सरकार को सलाह देंगे।

इसके अलावा बोर्ड केंद्र की वेलफेयर स्कीम की निगरानी करेंगे और राज्यों में रखे जाने वाले रिकॉर्ड की समीक्षा करेंगे। संबंधित फंड और खातों से खर्च हुए पैसे की भी जांच करेंगे, ताकि योजनाओं को लागू करने की स्थिति समझी जा सके।

सरकार इन्हें दूसरी जिम्मेदारियां भी सौंप सकती है। बोर्ड को साल में कम से कम तीन बैठकें करनी होंगी।

डिलीवरी पार्टनर्स और कैब ड्राइवरों को क्या फायदा?

अभी कई गिग वर्कर्स को हेल्थ इंश्योरेंस, पेंशन और नौकरी से जुड़े दूसरे फायदे नहीं मिलते, क्योंकि वे किसी कंपनी के रेगुलर कर्मचारी नहीं होते।

नई व्यवस्था में ऐसे वर्कर्स की जरूरतों को ध्यान में रखकर योजनाएं बनाने की सिफारिश की जा सकेगी। खासकर उन लोगों के लिए जो अलग-अलग ऐप पर काम करते हैं या जिनके काम के घंटे तय नहीं हैं।

हालांकि, अभी किसी नए फायदे की गारंटी नहीं है। असली लाभ सरकार की ओर से बनाई और लागू की जाने वाली स्कीम पर निर्भर करेगा।

सोशल सिक्योरिटी कोड में क्या है खास?

कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी में पहले के नौ सोशल सिक्योरिटी कानूनों को एक साथ जोड़ा गया है। इसमें ऑर्गेनाइज्ड, अनऑर्गेनाइज्ड, गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को शामिल किया गया है।

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इस कोड में डिजिटल रिकॉर्ड, कुछ नियमों के उल्लंघन पर आपराधिक कार्रवाई हटाने, कुछ मामलों में जुर्माना देकर निपटारा करने और टेक्नोलॉजी आधारित इंस्पेक्टर-कम-फैसिलिटेटर सिस्टम का भी प्रावधान है।

सरकार का मकसद वर्कर्स की सुरक्षा बढ़ाने के साथ कंपनियों के लिए नियमों का पालन आसान बनाना है। अब बोर्ड की सिफारिशों और सरकार के अगले फैसलों से तय होगा कि लाखों वर्कर्स तक इन योजनाओं का फायदा कब और कैसे पहुंचेगा।