Google का ऑफिस या लग्जरी क्लब? वायरल वीडियो में दिखा ऐसा नजारा कि छिड़ गई नई बहस

Google office viral video: ऑफिस का नाम आते ही आमतौर पर डेस्क, कंप्यूटर और मीटिंग रूम की तस्वीर सामने आती है। लेकिन सैन फ्रांसिस्को स्थित गूगल के एक ऑफिस का वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा में है। इसमें कर्मचारियों के लिए खाने-पीने से लेकर गेम्स, आर्ट एंड क्राफ्ट और कुकिंग क्लास तक कई सुविधाएं दिखाई गई हैं।

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इंस्टाग्राम पर शेयर किया ऑफिस टूर

यह वीडियो कैटरीन इमैनुएला क्लिट्ज्के ने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है। वह सैन फ्रांसिस्को में गूगल के एक ऑफिस पहुंची थीं और वहां मौजूद सुविधाओं की झलक दिखाई। वीडियो में ऑफिस को केवल काम करने की जगह नहीं, बल्कि खाने, आराम और मनोरंजन की सुविधाओं वाली जगह के रूप में दिखाया गया है।

मीटिंग के लिए इस्तेमाल होती है खास कार

ऑफिस में 'बैक टू द फ्यूचर' फिल्म से प्रेरित एक कार भी दिखाई गई है। खास बात यह है कि इसे केवल सजावट के लिए नहीं रखा गया है। वीडियो के मुताबिक, इसका इस्तेमाल मीटिंग करने के लिए भी होता है।

इसके अलावा आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए अलग जगह और कई तरह के गेम्स की व्यवस्था दिखाई गई है। कर्मचारी वहां गेम खेल सकते हैं और कुछ गेम्स को घर भी ले जा सकते हैं।

हर फ्लोर पर अलग किचन

वीडियो में हर मंजिल पर किचन होने की बात दिखाई गई है। कर्मचारियों के लिए ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर उपलब्ध रहता है। फल, चिप्स, चॉकलेट और अलग-अलग स्नैक्स के साथ कई फ्लेवर का पानी और कॉफी मशीन भी मौजूद हैं।

ऑफिस में टूथब्रश और हाथों पर लगाने वाला लोशन जैसी रोजमर्रा की जरूरत की चीजें भी दिखाई गई हैं।

खाना बनाने की क्लास भी फ्री

यहां कर्मचारियों के लिए मुफ्त कुकिंग क्लास भी आयोजित की जाती हैं। यानी कर्मचारी काम के साथ खाना बनाना भी सीख सकते हैं।

वीडियो में नाश्ते के दौरान अंडे, दही, फल, भुनी हुई चीजें और मक्खन वाली परतदार रोटी जैसे विकल्प नजर आते हैं। लंच में पिज्जा, सलाद, झींगा, चावल से बना खास व्यंजन, मछली, सब्जियों से भरा कटोरा और जापानी नूडल सूप जैसे कई विकल्प दिखाए गए हैं।

वीडियो के बाद वर्क लाइफ बैलेंस पर बहस

वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर मिली-जुली प्रतिक्रियाएं आईं। कुछ लोगों ने इन सुविधाओं की तारीफ की, जबकि कुछ ने सवाल उठाया कि शानदार ऑफिस और मुफ्त खाना होने से अच्छा वर्क लाइफ बैलेंस साबित नहीं होता।

कुछ यूजर्स का कहना था कि बड़ी टेक्निकल कंपनियों में काम का दबाव और समय सीमा ज्यादा हो सकती है। वहीं कुछ ने सवाल उठाया कि अगर कोई कर्मचारी दिन के तीनों वक्त का खाना ऑफिस में ही कर रहा है, तो क्या वह वहां काफी लंबा समय बिता रहा है। फिलहाल यही सवाल इस वायरल ऑफिस टूर को सुविधाओं से आगे एक नई बहस का विषय बना रहा है।