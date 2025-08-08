scorecardresearch
Gold, Silver Price Today: रुला रहा है सोने और चांदी का भाव! शुक्रवार को इतना हुआ महंगा

गोल्ड में जारी इस महंगाई ने आम आदमी के सोना खरीदने के सपने को और दूर कर दिया है। चलिए जानते हैं आपके शहर में क्या है आज गोल्ड और सिल्वर का लेटेस्ट प्राइस

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Aug 8, 2025 13:09 IST
Gold-Silver rate (Representative Image)
Gold Silver Rates Today : सोने और चांदी की कीमतें अब डराने लगी है। हर दिन सोने और चांदी की कीमत नए रिकॉर्ड बना रही है। ट्रेड वॉर के खतरे के बीच निवेशक सेफ हेवन माने जानें वाले सोने की कीमतों में जोरदार इजाफा हुआ है। 

नतीजतन दिल्ली में 24 कैरेट वाला सोना प्रति 10 ग्राम आज 220 रुपये बढ़ा है तो वहीं चांदी का भाव प्रति किलोग्राम 1000 रुपये बढ़ा है। गोल्ड में जारी इस महंगाई ने आम आदमी के सोना खरीदने के सपने को और दूर कर दिया है। 

वायदा कारोबार में देखें तो आज मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर दोपहर 12:53 बजे तक सोने का 3 अक्टूबर 2025 का फ्यूचर ट्रेड 0.54% या 552 रुपये चढ़कर 102020 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था। 

इसके अलावा 5 सितंबर वाला चांदी का फ्यूचर ट्रेड इस समय तक 1.15% या 1313 रुपये चढ़कर 115599 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड कर रहा था।

इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के मुताबिक आज 24 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 10141 रुपये है तो वहीं 22 कैरेट 1 ग्राम सोने का भाव 9289 रुपये है। 

आपके शहर में क्या है सोने और चांदी का आज ताजा भाव?

आज तक की वेबसाइट के मुताबिक

  • चेन्नई में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1,02,581 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,29,800 रुपये प्रति किलोग्राम है। 
     
  • मुंबई में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1,02,587 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,19,500 रुपये प्रति किलोग्राम है। 
     
  • दिल्ली में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1,02,733 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,20,200 रुपये प्रति किलोग्राम है। 
     
  • पटना में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1,02,629 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,20,300 रुपये प्रति किलोग्राम है। 
     
  • कोलकाता में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1,02,585 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,21,000 रुपये प्रति किलोग्राम है। 
     
  • चंडीगढ़ में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1,02,742 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,19,600 रुपये प्रति किलोग्राम है। 
     
  • केरल में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1,02,605 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,30,800 रुपये प्रति किलोग्राम है। 
     
  • जयपुर में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1,02,726 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,20,600 रुपये प्रति किलोग्राम है। 
