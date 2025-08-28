Gold, Silver Price Today: ट्रंप टैरिफ का सोने की कीमतों पर असर! गुरुवार को इतना महंगा हुआ गोल्ड - ताजा भाव यहां
अगर आपको आज गोल्ड या सिल्वर खरीदना है तो उससे पहले लेटेस्ट रेट चेक कर लीजिए।
Gold Silver Rates Today : यूएस का भारत पर 50% टैरिफ लगाने के बाद से ट्रेड वॉर का खतरा और बढ़ गया है जिसके कारण निवेशक सेफ हेवन की ओर शिफ्ट हो रहे हैं। टैरिफ वॉर की आशंका के कारण गोल्ड की कीमतों में आज जोरदार तेजी देखने को मिली है, हालांकि चांदी की कीमत आज स्थिर है।
आज तक के वेबसाइट के मुताबिक गुरुवार को दिल्ली में 24 कैरेट वाला 10 ग्राम सोना मात्र 380 रुपये महंगा हुआ है। वायदा कारोबार की बात करें तो आज सोने और चांदी के फ्यूचर ट्रेड में तेजी देखने को मिल रही है।
मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर दोपहर 12:37 बजे तक सोने का 3 अक्टूबर 2025 का फ्यूचर ट्रेड 0.01% या 8 रुपये चढ़कर 101550 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था और 5 सितंबर वाला चांदी का वायदा कारोबार आज 0.49% या 573 रुपये चढ़कर 116670 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड कर रहा था।
इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के मुताबिक आज 24 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 10124 रुपये है तो वहीं 22 कैरेट 1 ग्राम सोने का भाव 9274 रुपये है।
आपके शहर में क्या है सोने और चांदी का आज ताजा भाव?
आज तक की वेबसाइट के मुताबिक
- चेन्नई में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1,02,471 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,32,600 रुपये प्रति किलोग्राम है।
- मुंबई में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1,02,477 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,22,300 रुपये प्रति किलोग्राम है।
- दिल्ली में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1,02,623 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,23,000 रुपये प्रति किलोग्राम है।
- पटना में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1,02,519 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,23,100 रुपये प्रति किलोग्राम है।
- कोलकाता में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1,02,475 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,23,800 रुपये प्रति किलोग्राम है।
- चंडीगढ़ में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1,02,632 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,22,400 रुपये प्रति किलोग्राम है।
- केरल में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1,02,495 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,33,600 रुपये प्रति किलोग्राम है।
- जयपुर में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1,02,616 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,23,400 रुपये प्रति किलोग्राम है।