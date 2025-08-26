Gold, Silver Price Today: आज सोना सस्ता तो चांदी हुई महंगी! चेक करें गोल्ड और सिल्वर का लेटेस्ट रेट
अगर आपको आज गोल्ड या सिल्वर खरीदना है तो उससे पहले लेटेस्ट रेट चेक कर लीजिए।
Gold Silver Rates Today : मंगलवार को सोने की कीमतों में आज एक बार फिर से गिरावट देखने को मिल रही है लेकिन आज चांदी के दाम बढ़े हैं। आज तक के वेबसाइट के मुताबिक दिल्ली में 24 कैरेट वाला 10 ग्राम सोना मात्र 110 रुपये सस्ता हुआ है तो वहीं चांदी की कीमत आज 1200 रुपये प्रति किलोग्राम बढ़ी है।
वायदा कारोबार की बात करें तो आज सोने और चांदी के फ्यूचर ट्रेड में तेजी देखने को मिल रही है।
मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर दोपहर 12:25 बजे तक सोने का 3 अक्टूबर 2025 का फ्यूचर ट्रेड 0.35% या 355 रुपये चढ़कर 100979 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था और 5 सितंबर वाला चांदी का वायदा कारोबार आज 0.39% या 454 रुपये चढ़कर 116404 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड कर रहा था।
इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के मुताबिक आज 24 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 10083 रुपये है तो वहीं 22 कैरेट 1 ग्राम सोने का भाव 9236 रुपये है।
आपके शहर में क्या है सोने और चांदी का आज ताजा भाव?
आज तक की वेबसाइट के मुताबिक
- चेन्नई में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1,01,521 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,33,800 रुपये प्रति किलोग्राम है।
- मुंबई में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1,01,527 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,23,500 रुपये प्रति किलोग्राम है।
- दिल्ली में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1,01,673 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,24,200 रुपये प्रति किलोग्राम है।
- पटना में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1,01,569 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,24,300 रुपये प्रति किलोग्राम है।
- कोलकाता में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1,01,525 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,25,000 रुपये प्रति किलोग्राम है।
- चंडीगढ़ में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1,01,682 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,23,600 रुपये प्रति किलोग्राम है।
- केरल में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1,01,545 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,34,800 रुपये प्रति किलोग्राम है।
- जयपुर में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1,01,666 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,24,600 रुपये प्रति किलोग्राम है।