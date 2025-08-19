Gold, Silver Price Today: सोना स्थिर तो चांदी की कीमतों में आई तेजी - चेक करें आज का ताजा भाव
अगर आपको आज गोल्ड या सिल्वर खरीदना है तो उससे पहले लेटेस्ट रेट चेक कर लीजिए।
Gold Silver Rates Today : मंगलवार को चांदी की कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है तो वहीं सोने का भाव आज स्थिर है। दिल्ली में 24 कैरेट वाला 10 ग्राम सोना 1,01,343 रुपये है वहीं प्रति किलोग्राम चांदी की कीमत में आज 1000 रुपये की बढ़ोतरी हुई है।
मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर दोपहर 12:35 बजे तक सोने का 3 अक्टूबर 2025 का फ्यूचर ट्रेड 0.16% या 156 रुपये गिरकर 99245 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था।
वहीं 5 सितंबर वाला चांदी का वायदा कारोबार आज 0.49% या 560 रुपये लुढ़कर 113032 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड कर रहा था।
इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के मुताबिक आज 24 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 9915 रुपये है तो वहीं 22 कैरेट 1 ग्राम सोने का भाव 9082 रुपये है।
आपके शहर में क्या है सोने और चांदी का आज ताजा भाव?
आज तक की वेबसाइट के मुताबिक
- चेन्नई में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1,01,191 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,29,800 रुपये प्रति किलोग्राम है।
- मुंबई में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1,01,197 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,19,500 रुपये प्रति किलोग्राम है।
- दिल्ली में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1,01,343 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,20,200 रुपये प्रति किलोग्राम है।
- पटना में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1,01,239 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,20,300 रुपये प्रति किलोग्राम है।
- कोलकाता में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1,01,195 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,21,000 रुपये प्रति किलोग्राम है।
- चंडीगढ़ में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1,01,352 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,19,600 रुपये प्रति किलोग्राम है।
- केरल में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1,01,215 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,30,800 रुपये प्रति किलोग्राम है।
- जयपुर में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1,01,336 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,20,600 रुपये प्रति किलोग्राम है।