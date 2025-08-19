Gold, Silver Price Today: सोना स्थिर तो चांदी की कीमतों में आई तेजी - चेक करें आज का ताजा भाव

Gold Silver Rates Today : मंगलवार को चांदी की कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है तो वहीं सोने का भाव आज स्थिर है। दिल्ली में 24 कैरेट वाला 10 ग्राम सोना 1,01,343 रुपये है वहीं प्रति किलोग्राम चांदी की कीमत में आज 1000 रुपये की बढ़ोतरी हुई है।

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर दोपहर 12:35 बजे तक सोने का 3 अक्टूबर 2025 का फ्यूचर ट्रेड 0.16% या 156 रुपये गिरकर 99245 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था।

वहीं 5 सितंबर वाला चांदी का वायदा कारोबार आज 0.49% या 560 रुपये लुढ़कर 113032 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड कर रहा था।

इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के मुताबिक आज 24 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 9915 रुपये है तो वहीं 22 कैरेट 1 ग्राम सोने का भाव 9082 रुपये है।

आपके शहर में क्या है सोने और चांदी का आज ताजा भाव?

