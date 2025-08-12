Gold, Silver Price Today: आज फिर सस्ता हुआ सोना! प्रति 10 ग्राम इतने रुपये गिरा भाव, चांदी की कीमत स्थिर
अगर आपको आज गोल्ड या सिल्वर खरीदना है तो उससे पहले लेटेस्ट रेट चेक कर लीजिए।
Gold Silver Rates Today : सोने की कीमतों में लोगों को राहत आज भी मिली है। दिल्ली में 24 कैरेट वाला सोना प्रति 10 ग्राम आज 760 रुपये सस्ता हुआ है। वहीं अगर चांदी की कीमतों की बात करें तो सिल्वर का प्राइस आज स्थिर बना हुआ है।
गोल्ड और सिल्वर के फ्यूचर ट्रेड की बात करें तो मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर दोपहर 12:31 बजे तक सोने का 3 अक्टूबर 2025 का फ्यूचर ट्रेड 0.27% या 272 रुपये गिरकर 100050 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था।
हालांकि चांदी के फ्यूचर ट्रेड की बात करें तो यह आज 0.17% या 192 रुपये चढ़कर 113488 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड कर रहा था।
इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के मुताबिक आज 24 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 9955 रुपये है तो वहीं 22 कैरेट 1 ग्राम सोने का भाव 9119 रुपये है।
आपके शहर में क्या है सोने और चांदी का आज ताजा भाव?
आज तक की वेबसाइट के मुताबिक
- चेन्नई में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1,02,291 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,29,600 रुपये प्रति किलोग्राम है।
- मुंबई में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1,02,297 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,19,300 रुपये प्रति किलोग्राम है।
- दिल्ली में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1,02,443 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,20,000 रुपये प्रति किलोग्राम है।
- पटना में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1,02,339 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,20,100 रुपये प्रति किलोग्राम है।
- कोलकाता में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1,02,295 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,20,800 रुपये प्रति किलोग्राम है।
- चंडीगढ़ में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1,02,452 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,19,400 रुपये प्रति किलोग्राम है।
- केरल में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1,02,315 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,30,600 रुपये प्रति किलोग्राम है।
- जयपुर में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1,02,436 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,20,400 रुपये प्रति किलोग्राम है।