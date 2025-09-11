Gold, Silver Price Today: दिल्ली से लेकर चेन्नई तक क्या है आज सोने और चांदी का ताजा भाव?

Gold Silver Rates Today : गुरुवार को अगर आप सोना या चांदी खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो उससे पहले यह जान लीजिए की आपके शहर में गोल्ड और सिल्वर का लेटेस्ट रेट क्या है? ज्यादातर शहरों में आज सोने की कीमतों में तेजी देखने को मिली है तो वहीं चांदी का भाव आज गिरा है।

अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में 24 कैरेट वाला सोना प्रति 10 ग्राम 220 रुपये बढ़ा है और चांदी का भाव प्रति किलोग्राम 200 रुपये गिरा है।

अगर वायदा कारोबार की बात करें तो मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर दोपहर 12:57 बजे तक सोने का 3 अक्टूबर 2025 का फ्यूचर ट्रेड 0.22% या 239 रुपये टूटकर 108747 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था।

वहीं 5 दिसंबर वाला चांदी का वायदा कारोबार आज 0.08% या 100 रुपये गिरकर 125080 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड कर रहा था।

इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के मुताबिक आज 24 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 10922 रुपये है तो वहीं 22 कैरेट 1 ग्राम सोने का भाव 10005 रुपये है।

आपके शहर में क्या है सोने और चांदी का आज ताजा भाव?

आजतक के वेबसाइट के मुताबिक: