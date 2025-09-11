Gold, Silver Price Today: दिल्ली से लेकर चेन्नई तक क्या है आज सोने और चांदी का ताजा भाव?
अगर आपको आज गोल्ड या सिल्वर खरीदना है तो उससे पहले लेटेस्ट रेट चेक कर लीजिए।
Gold Silver Rates Today : गुरुवार को अगर आप सोना या चांदी खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो उससे पहले यह जान लीजिए की आपके शहर में गोल्ड और सिल्वर का लेटेस्ट रेट क्या है? ज्यादातर शहरों में आज सोने की कीमतों में तेजी देखने को मिली है तो वहीं चांदी का भाव आज गिरा है।
अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में 24 कैरेट वाला सोना प्रति 10 ग्राम 220 रुपये बढ़ा है और चांदी का भाव प्रति किलोग्राम 200 रुपये गिरा है।
अगर वायदा कारोबार की बात करें तो मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर दोपहर 12:57 बजे तक सोने का 3 अक्टूबर 2025 का फ्यूचर ट्रेड 0.22% या 239 रुपये टूटकर 108747 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था।
वहीं 5 दिसंबर वाला चांदी का वायदा कारोबार आज 0.08% या 100 रुपये गिरकर 125080 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड कर रहा था।
इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के मुताबिक आज 24 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 10922 रुपये है तो वहीं 22 कैरेट 1 ग्राम सोने का भाव 10005 रुपये है।
आपके शहर में क्या है सोने और चांदी का आज ताजा भाव?
आजतक के वेबसाइट के मुताबिक:
- चेन्नई में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1,10,741 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,42,600 रुपये प्रति किलोग्राम है।
- मुंबई में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1,10,547 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,32,300 रुपये प्रति किलोग्राम है।
- दिल्ली में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1,10,693 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,33,000 रुपये प्रति किलोग्राम है।
- पटना में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1,10,589 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,33,100 रुपये प्रति किलोग्राम है।
- कोलकाता में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1,10,545 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,33,800 रुपये प्रति किलोग्राम है।
- चंडीगढ़ में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1,10,702 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,32,400 रुपये प्रति किलोग्राम है।
- केरल में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1,10,565 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,43,600 रुपये प्रति किलोग्राम है।
- जयपुर में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1,10,686 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,33,400 रुपये प्रति किलोग्राम है।