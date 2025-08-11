Gold, Silver Price Today: सोने और चांदी की कीमतों में मामूली गिरावट! चेक करें आज का भाव

Gold Silver Rates Today : लगातार बढ़ रहे सोने और चांदी कीमतों पर आज ब्रेक लगा है। सोने और चांदी की रिटेल कीमतों में सोमवार को गिरावट देखने को मिली है, हालांकि यह गिरावट मामूली है।

दिल्ली में 24 कैरेट वाला सोना प्रति 10 ग्राम आज 10 रुपये टूटा है तो वहीं चांदी का भाव प्रति किलोग्राम 100 रुपये कम हुआ है।

वायदा कारोबार में देखें तो आज मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर दोपहर 12:29 बजे तक सोने का 3 अक्टूबर 2025 का फ्यूचर ट्रेड 1.08% या 1096 रुपये गिरकर 100702 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था।

इसके अलावा 5 सितंबर वाला चांदी का फ्यूचर ट्रेड इस समय तक 0.67% या 766 रुपये टूटकर 114115 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड कर रहा था।

इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के मुताबिक आज 24 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 10020 रुपये है तो वहीं 22 कैरेट 1 ग्राम सोने का भाव 9178 रुपये है।

आपके शहर में क्या है सोने और चांदी का आज ताजा भाव?

आज तक की वेबसाइट के मुताबिक