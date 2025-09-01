Gold, Silver Price Today: ताबड़तोड़ तेजी! प्रति किलोग्राम ₹3900 उछला चांदी - सोने का क्या है हाल?
अगर आपको आज गोल्ड या सिल्वर खरीदना है तो उससे पहले लेटेस्ट रेट चेक कर लीजिए।
Gold Silver Rates Today : सितंबर महिने के पहले दिन सोने और चांदी के वायदा कारोबार में ताबड़तोड़ तेजी देखने को मिल रही है। MCX पर सोना 1266 रुपये प्रति 10 ग्राम तो वहीं चांदी 2677 रुपये प्रति किलोग्राम चढ़कर ट्रेड कर रही है।
मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर दोपहर 12:28 बजे तक सोने का 3 अक्टूबर 2025 का फ्यूचर ट्रेड 1.22% या 1266 रुपये चढ़कर 105090 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था।
वहीं 5 दिसंबर वाला चांदी का वायदा कारोबार आज 2.20% या 2677 रुपये चढ़कर 124550 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड कर रहा था।
हालांकि आज रिटेल कीमतों की बात करें तो सोने की कीमत गिरी है लेकिन चांदी की चमक तेज हुई है। दिल्ली में जहां 24 कैरेट वाला 10 ग्राम सोना मामूली रुप से 10 रुपये सस्ता हुआ है तो वहीं चांदी का भाव प्रति किलोग्राम दिल्ली में 3900 रुपये की बड़ी बढ़ोतरी हुई है।
इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के मुताबिक आज 24 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 10479 रुपये है तो वहीं 22 कैरेट 1 ग्राम सोने का भाव 9599 रुपये है।
आपके शहर में क्या है सोने और चांदी का आज ताजा भाव?
आज तक की वेबसाइट के मुताबिक
- चेन्नई में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1,04,961 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,37,600 रुपये प्रति किलोग्राम है।
- मुंबई में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1,04,967 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,27,300 रुपये प्रति किलोग्राम है।
- दिल्ली में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1,05,113 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,28,000 रुपये प्रति किलोग्राम है।
- पटना में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1,05,009 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,28,100 रुपये प्रति किलोग्राम है।
- कोलकाता में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1,04,965 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,28,800 रुपये प्रति किलोग्राम है।
- चंडीगढ़ में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1,05,122 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,27,400 रुपये प्रति किलोग्राम है।
- केरल में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1,04,985 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,38,600 रुपये प्रति किलोग्राम है।
- जयपुर में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1,05,106 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,28,400 रुपये प्रति किलोग्राम है।