Newsट्रेंडिंगमिडिल ईस्ट तनाव से गोल्ड और सिल्वर पर टूटे निवेशक! एक झटके में इतना महंगा हुआ सोना और चांदी - चेक करें लेटेस्ट रेट

मिडिल ईस्ट तनाव से गोल्ड और सिल्वर पर टूटे निवेशक! एक झटके में इतना महंगा हुआ सोना और चांदी - चेक करें लेटेस्ट रेट

दिल्ली में आज 24 कैरेट सोने का भाव 4,380 रुपये बढ़कर ₹1,73,240 प्रति 10 ग्राम है। अगर चांदी की बात करें तो राजधानी में आज 1 किलोग्राम चांदी की कीमत ₹2,94,900 है।

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Mar 2, 2026 12:36 IST
AI Generated Image

Gold and Silver Price Today: यूएस-इजरायल द्वारा ईरान पर हमले के बाद ईरान सहित पूरे मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ गया है। तीसरे विश्व युद्ध के खतरे को देखने हुए निवेशक एक बार फिर से सेफ हेवन माने जानें वाले सोना और चांदी में जमकर निवेशक कर रहे हैं। 

सोमवार 2 मार्च को दोपहर 12:16 बजे तक सोने का 02 अप्रैल वाला फ्यूचर ट्रेड मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 3.64% या 5896 रुपये प्रति 10 ग्राम बढ़कर 168000 रुपये पर ट्रेड कर रहा था। इस समय तक सोने की अधिकतम कीमत 168129 रुपये और न्यूनतम कीमत 165217 रुपये प्रति 10 ग्राम थी।

वहीं 05 मई के फ्यूचर ट्रेड चांदी इस समय तक 4.34% या 12256 रुपये चढ़कर 294900 रुपये प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी। इस समय तक चांदी की अधिकतम कीमत 294900 रुपये और न्यूनतम कीमत 282643 रुपये प्रति किलोग्राम रही।

आपके शहर में सोने और चांदी की क्या कीमत?

दिल्ली में आज 24 कैरेट सोने का भाव 4,380 रुपये बढ़कर ₹1,73,240 प्रति 10 ग्राम है। अगर चांदी की बात करें तो राजधानी में आज 1 किलोग्राम चांदी की कीमत ₹2,94,900 है।

मुंबई में आज 24 कैरेट सोने का भाव 4,380 रुपये बढ़कर ₹1,73,090 प्रति 10 ग्राम है। अगर चांदी की बात करें तो राजधानी में आज 1 किलोग्राम चांदी की कीमत ₹2,94,900 है।

पुणे में आज 24 कैरेट सोने का भाव 4,380 रुपये बढ़कर ₹1,73,090 प्रति 10 ग्राम है। अगर चांदी की बात करें तो राजधानी में आज 1 किलोग्राम चांदी की कीमत ₹2,94,900 है।

कोलकाता में आज 24 कैरेट सोने का भाव 4,380 रुपये बढ़कर ₹1,73,090 प्रति 10 ग्राम है। अगर चांदी की बात करें तो राजधानी में आज 1 किलोग्राम चांदी की कीमत ₹2,94,900 है।

चेन्नई में आज 24 कैरेट सोने का भाव 2,460 रुपये बढ़कर ₹1,72,100 प्रति 10 ग्राम है। अगर चांदी की बात करें तो राजधानी में आज 1 किलोग्राम चांदी की कीमत ₹3,25,100 है।

पटना में आज 24 कैरेट सोने का भाव 4,380 रुपये बढ़कर ₹1,73,140 प्रति 10 ग्राम है। अगर चांदी की बात करें तो राजधानी में आज 1 किलोग्राम चांदी की कीमत ₹2,94,900 है।

