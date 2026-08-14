गुड़ में मिलावट पहचानने का आसान तरीका, FSSAI के इस होम टेस्ट से करें जांच

गुड़ भारतीय रसोई का एक अहम हिस्सा है। इसका इस्तेमाल मिठाई, त्योहारों के पकवान, पेय पदार्थ और रोजाना खाना बनाने में किया जाता है। लेकिन कई बार ज्यादा फायदा कमाने के लिए इसमें सस्ती चीजों की मिलावट की जा सकती है, जिससे इसका रंग, बनावट या वजन बदला जा सके।

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गुड़ की शुद्धता जांचने के लिए भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी एफएसएसएआई ने एक आसान तरीका बताया है। इस जांच से खासतौर पर गुड़ में मौजूद बेकिंग सोडा की मिलावट का पता लगाया जा सकता है।

ऐसे करें गुड़ में बेकिंग सोडा की जांच

एफएसएसएआई के बताए टेस्ट के लिए थोड़ी मात्रा में गुड़ और हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी एचसीएल की जरूरत होती है। इसके लिए करीब एक चौथाई चम्मच पिसा हुआ गुड़ एक छोटे गिलास या टेस्ट ट्यूब में लें। इसके बाद इसमें लगभग 3 मिलीलीटर हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालें और होने वाली प्रतिक्रिया को देखें।

अगर गुड़ में डालने के बाद बुलबुले या झाग बनने लगते हैं तो यह बेकिंग सोडा यानी सोडियम बाइकार्बोनेट की मौजूदगी का संकेत हो सकता है। वहीं, अगर कोई बुलबुले बनने वाली प्रतिक्रिया नहीं होती है तो इस खास मिलावट का पता नहीं चलता है।

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गुड़ में बेकिंग सोडा क्यों मिलाया जाता है?

गुड़ में कई बार सस्ती चीजें मिलाकर उसका रंग, दिखावट, बनावट या वजन बढ़ाने की कोशिश की जाती है। एफएसएसएआई ने बेकिंग सोडा को भी गुड़ में मिलाए जाने वाले मिलावटी पदार्थों में शामिल किया है।

कई लोग ज्यादा साफ और चमकदार दिखने वाले गुड़ को अच्छी गुणवत्ता का मान लेते हैं, लेकिन सिर्फ उसका बेहतर दिखना उसकी शुद्धता की गारंटी नहीं देता।

यह घरेलू जांच सिर्फ शुरुआती तरीका है

हालांकि घर पर किया गया यह टेस्ट सिर्फ शुरुआती जांच के तौर पर मदद कर सकता है। इससे यह तय नहीं किया जा सकता कि गुड़ पूरी तरह शुद्ध है या उसमें किसी और तरह की मिलावट नहीं है।

प्रयोगशाला जांच में गुड़ की गुणवत्ता और अलग-अलग तरह की मिलावट को ज्यादा सही तरीके से जांचा जाता है। इसलिए अगर किसी खाद्य पदार्थ पर शक हो तो खाद्य सुरक्षा विभाग या मान्यता प्राप्त जांच केंद्र की मदद ली जा सकती है।

गुड़ खरीदते समय इन बातों का रखें ध्यान

गुड़ खरीदते समय उसकी पैकेजिंग और स्रोत यानी वह कहां से खरीदा जा रहा है, इस पर ध्यान देना जरूरी है। पैकेट वाले गुड़ को खरीदते समय एफएसएसएआई लाइसेंस की जानकारी जरूर जांचें।

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हमेशा भरोसेमंद विक्रेता से गुड़ खरीदना बेहतर होता है। इससे खराब गुणवत्ता या मिलावटी उत्पाद मिलने का खतरा कम हो सकता है। साथ ही याद रखें कि सिर्फ रंग और चमक देखकर गुड़ की गुणवत्ता का फैसला नहीं किया जा सकता।