FASTag New Rules: 1 नवंबर से शुरू होगा ₹1,500 और ₹3,000 वाला सालाना लोकल पास, जानें किसे मिलेगा फायदा

1 नवंबर 2026 से FASTag से जुड़े नए नियम लागू होने जा रहे हैं। इसके तहत टोल प्लाजा के आसपास रहने वाले लोगों को सालाना लोकल पास की सुविधा मिलेगी। इससे उन लोगों को राहत मिल सकती है, जिन्हें रोजाना एक ही टोल प्लाजा से गुजरना पड़ता है। हालांकि, हर व्यक्ति इस सुविधा का फायदा नहीं उठा पाएगा। इसके लिए कुछ जरूरी शर्तें तय की गई हैं। आइए जानते हैं कि कौन इस पास को बनवा सकता है, कितने पैसे देने होंगे और किन जगहों पर यह सुविधा नहीं मिलेगी।

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1. टोल प्लाजा से 20 किलोमीटर के अंदर रहने वालों को मिलेगा फायदा

नए नियम के मुताबिक, नेशनल हाईवे के टोल प्लाजा से 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले लोग इस लोकल पास के लिए पात्र हो सकते हैं। हालांकि, यह सुविधा सिर्फ नॉन-कमर्शियल यानी निजी इस्तेमाल की गाड़ियों के मालिकों को मिलेगी।

इसके लिए गाड़ी में वैलिड और चालू FASTag होना जरूरी है। सिर्फ टोल प्लाजा के पास रहने से पास नहीं मिलेगा। संबंधित टोल प्लाजा का भी इस स्कीम के नियमों के तहत पात्र होना जरूरी है।

2. ₹1,500 या ₹3,000 में मिलेगा सालाना पास

इस स्कीम में सालाना पास की दो अलग-अलग कीमतें तय की गई हैं। अगर टोल प्लाजा नगर निगम या स्थानीय शहर की सीमा से बाहर है, तो पास के लिए ₹1,500 सालाना देने होंगे।वहीं, अगर टोल प्लाजा नगर निगम या स्थानीय शहर की सीमा के अंदर आता है, तो सालाना पास की कीमत ₹3,000 होगी।

यानी पास की कीमत इस बात पर निर्भर करेगी कि टोल प्लाजा कहां स्थित है। इसलिए पास बनवाने से पहले अपने टोल प्लाजा पर लागू कीमत जरूर पता कर लें।

3. हर टोल प्लाजा पर नहीं चलेगा पास, इन रास्तों पर भी नहीं मिलेगी सुविधा

नया लोकल पास सिर्फ उसी टोल प्लाजा पर इस्तेमाल किया जा सकेगा, जिसके लिए इसे जारी किया गया है। इसे किसी दूसरे टोल प्लाजा पर इस्तेमाल या ट्रांसफर नहीं किया जा सकेगा।इसके अलावा, जिन हाईवे या एक्सप्रेसवे पर क्लोज्ड यूजर फीस कलेक्शन सिस्टम लागू है, वहां यह सुविधा नहीं मिलेगी।

अगर आने-जाने के लिए सर्विस रोड या कोई दूसरा वैकल्पिक रास्ता मौजूद है, तो भी यह पास जारी नहीं किया जाएगा।हालांकि, पात्र लोग चाहें तो पहले से मौजूद मंथली पास का विकल्प भी चुन सकते हैं।

4. 1 नवंबर से शुरू होगी सुविधा, ऐप पर कब मिलेगा पास?

नया सालाना लोकल पास 1 नवंबर 2026 से पात्र टोल प्लाजा पर उपलब्ध होगा। हालांकि, शुरुआत में इसे Rajmargyatra ऐप के जरिए नहीं लिया जा सकेगा।

ऐप पर इस सुविधा की शुरुआत 1 दिसंबर 2026 से होने वाली है। यानी नवंबर में पास बनवाने वाले लोगों को अपने संबंधित टोल प्लाजा पर जाकर जानकारी लेनी होगी।

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इसलिए अगर आप टोल प्लाजा से 20 किलोमीटर के अंदर रहते हैं और रोजाना वहां से गुजरते हैं, तो पहले यह जरूर जांच लें कि आपका टोल प्लाजा इस स्कीम में शामिल है या नहीं।