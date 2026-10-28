FASTag New Rules: 1 नवंबर से बदलेंगे फास्टैग के नियम! अब सिर्फ ₹1500 में सालभर टोल से राहत, जानें किसे मिलेगा फायदा

अगर आप रोजाना अपनी कार से हाईवे पर सफर करते हैं और रास्ते में टोल प्लाजा आता है, तो यह खबर आपके काम की है। सरकार फास्टैग से जुड़े नियमों में बदलाव करने जा रही है, जिससे टोल प्लाजा के आसपास रहने वाले लोगों का सफर सस्ता हो सकता है। नए नियम 1 नवंबर 2026 से लागू होंगे। आइए जानते हैं कि नया पास किसे मिलेगा, इसकी कीमत कितनी होगी और किन शर्तों को पूरा करना जरूरी है।

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1 नवंबर से क्या बदलने वाला है?

नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एनएचएआई) ने 27 अक्टूबर को नए नियमों की जानकारी दी। इसके मुताबिक, नेशनल हाईवे के टोल प्लाजा से 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले योग्य लोग सालाना लोकल फास्टैग पास खरीद सकेंगे।

यह पास सिर्फ प्राइवेट यानी निजी इस्तेमाल वाली गाड़ियों के लिए होगा। पास बनने के बाद वाहन मालिक को तय टोल प्लाजा से गुजरने पर हर बार अलग से टोल नहीं देना पड़ेगा। हालांकि, इसके लिए गाड़ी का फास्टैग एक्टिव होना जरूरी है।

₹1500 या ₹3000, कितना देना होगा पैसा?

नए सालाना लोकल पास की कीमत टोल प्लाजा की लोकेशन पर निर्भर करेगी।

अगर टोल प्लाजा नगर पालिका या शहर की स्थानीय सीमा के बाहर है, तो सालाना पास ₹1,500 में मिलेगा। वहीं, नगर पालिका या स्थानीय शहर की सीमा के अंदर मौजूद टोल प्लाजा के लिए ₹3,000 देने होंगे।

फिलहाल योग्य वाहन मालिकों को मंथली लोकल पास के लिए ₹360 देने पड़ते हैं। इस हिसाब से सालभर का खर्च ₹4,320 होता है। नए ₹1,500 वाले सालाना पास से वाहन मालिक ₹2,820 तक बचा सकेंगे।

किन लोगों को मिलेगा नए पास का फायदा?

नए पास का फायदा उन्हीं लोगों को मिलेगा, जिनका घर नेशनल हाईवे के टोल प्लाजा से 20 किलोमीटर के दायरे में है।

आवेदक के पास प्राइवेट गाड़ी और चालू फास्टैग होना चाहिए। हालांकि, सिर्फ टोल प्लाजा के पास रहने से पास मिलने की गारंटी नहीं होगी।

जिन हाईवे या एक्सप्रेसवे पर क्लोज्ड टोल कलेक्शन सिस्टम लागू है, वहां यह सुविधा नहीं मिलेगी। इसके अलावा जहां सर्विस रोड या दूसरा वैकल्पिक रास्ता मौजूद है, वहां भी यह पास उपलब्ध नहीं होगा।

पास लेने से पहले क्या करना होगा?

वाहन मालिकों को सबसे पहले अपना फास्टैग चेक करना होगा। यह एक्टिव होना चाहिए और सही गाड़ी से लिंक होना जरूरी है।

इसके बाद अपने नजदीकी टोल प्लाजा की लोकेशन, पास की कीमत और एलिजिबिलिटी यानी पात्रता की शर्तें चेक करनी होंगी। पूरी जानकारी के लिए सरकारी नोटिफिकेशन देखना जरूरी है।

बिना फास्टैग के कितना देना होगा टोल?

सरकारी जानकारी के मुताबिक, देश में 13 करोड़ से ज्यादा फास्टैग जारी हो चुके हैं।

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वहीं, जिन गाड़ियों में वैलिड या चालू फास्टैग नहीं है, उन्हें ज्यादा टोल देना होगा। यूपीआई से पेमेंट करने पर सामान्य टोल का 1.25 गुना और कैश में पेमेंट करने पर दोगुना चार्ज देना होगा।