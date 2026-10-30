SIR पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, दिल्ली समेत 6 राज्यों में वोटर लिस्ट की डेडलाइन बढ़ी

अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है या उसमें कोई गलती है, तो अब उसे ठीक कराने के लिए ज्यादा समय मिलेगा। चुनाव आयोग ने Special Intensive Revision (SIR) की प्रक्रिया में बदलाव किया है। सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद यह फैसला लिया गया है। इससे लाखों वोटर्स को राहत मिल सकती है। आइए जानते हैं कि किन राज्यों में डेडलाइन बढ़ी है, नई तारीखें क्या हैं और वोटर्स को अब क्या करना होगा।

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6 राज्यों में तीसरी बार बढ़ी डेडलाइन

चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र, दिल्ली, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और नागालैंड में SIR की डेडलाइन तीसरी बार बढ़ाई है। नए शेड्यूल के मुताबिक, महाराष्ट्र, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और नागालैंड की फाइनल वोटर लिस्ट 30 नवंबर 2026 को जारी होगी। वहीं दिल्ली की फाइनल वोटर लिस्ट 22 दिसंबर को आएगी। यह बदलाव संबंधित राज्यों के Chief Electoral Officers की मांग के बाद किया गया है।

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था?

नई डेडलाइन का फैसला सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के दो दिन बाद आया है। चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली बेंच ने 30 अक्टूबर की सख्त डेडलाइन पर सवाल उठाए थे। कोर्ट ने पहले से रजिस्टर्ड वोटर्स से नए वोटर्स वाला Form 6 भरवाने की शर्त पर भी सवाल किया था। अदालत ने चुनाव आयोग से रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया आसान बनाने और नाम जुड़वाने के लिए सख्त कटऑफ तारीख लागू नहीं करने को कहा था।

महाराष्ट्र में अब 13 नवंबर तक मौका

महाराष्ट्र में वोटर लिस्ट से जुड़े Claims और Objections जमा करने की डेडलाइन 26 अक्टूबर से बढ़ाकर 13 नवंबर कर दी गई है। नोटिस जारी करने और शिकायतों का निपटारा करने के लिए 25 नवंबर तक का समय दिया गया है। राज्य की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट 31 अगस्त को जारी हुई थी। अब फाइनल लिस्ट 30 नवंबर को आएगी।

दिल्ली के वोटर्स को मिला ज्यादा समय

दिल्ली में Claims और Objections जमा करने की आखिरी तारीख 30 अक्टूबर से बढ़ाकर 25 नवंबर कर दी गई है। पहले शिकायतों के निपटारे की डेडलाइन 30 नवंबर थी, जिसे बढ़ाकर 15 दिसंबर किया गया है। इसके बाद 22 दिसंबर को फाइनल वोटर लिस्ट जारी होगी।

हरियाणा और आंध्र प्रदेश का नया शेड्यूल

हरियाणा और आंध्र प्रदेश में वोटर लिस्ट से जुड़े Claims और Objections का निपटारा 20 नवंबर तक किया जाएगा। दोनों राज्यों की फाइनल वोटर लिस्ट 30 नवंबर को जारी होगी। तेलंगाना और नागालैंड में भी फाइनल लिस्ट जारी करने की तारीख 30 नवंबर तय की गई है।

वोटर लिस्ट में नाम कैसे जुड़वाएं?

चुनाव आयोग ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि नए शेड्यूल की जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाई जाए। जिन लोगों का नाम वोटर लिस्ट में नहीं है या जिनकी जानकारी गलत है, वे तय समय के भीतर आवेदन कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी और मदद के लिए चुनाव आयोग के Voters' Service Portal पर जा सकते हैं।