El Niño का बढ़ता खतरा! 2027 तक और तपेगी धरती, वैज्ञानिकों ने दी भीषण गर्मी, बाढ़ और सूखे की चेतावनी

दुनियाभर में मौसम तेजी से बदल रहा है। कहीं भीषण गर्मी पड़ रही है तो कहीं भारी बारिश और बाढ़ लोगों की परेशानी बढ़ा रही है।ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक, अब प्रशांत महासागर में बन रहा अल नीनो आने वाले महीनों में हालात और बिगाड़ सकता है। इसका असर सिर्फ तापमान पर नहीं, बल्कि बारिश, समुद्र के जलस्तर और बिजली उत्पादन पर भी पड़ सकता है। आइए जानते हैं कि नई रिपोर्ट में क्या-क्या चेतावनी दी गई है।

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2027 की शुरुआत तक और बढ़ सकती है गर्मी

ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक, वर्ल्ड मेटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन (WMO) ने चेतावनी दी है कि अल नीनो के कारण दुनिया का तापमान अतिरिक्त 0.1 से 0.2 डिग्री सेल्सियस बढ़ सकता है। इससे 2026 के बाकी महीनों और 2027 की शुरुआत में असाधारण गर्मी पड़ सकती है। WMO के मुताबिक, इस साल जनवरी से सितंबर के बीच वैश्विक तापमान औद्योगिक दौर से पहले के औसत से 1.47 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा।

COP31 में सामने आई चौंकाने वाली रिपोर्ट

तुर्की में शुरू हुए COP31 क्लाइमेट समिट के दौरान WMO ने अपनी स्टेट ऑफ द क्लाइमेट रिपोर्ट जारी की। संगठन की सेक्रेटरी जनरल सेलेस्टे साउलो ने कहा कि अल नीनो मौसम से जुड़े खतरों को और बढ़ाएगा। उनके मुताबिक, 2026 में दुनिया के मौसम की स्थिति सामान्य स्तर से काफी आगे निकल चुकी है।

1.5 डिग्री से ऊपर जा सकता है तापमान

कॉपरनिकस (Copernicus) के आंकड़ों के मुताबिक, 2026 में तापमान औद्योगिक दौर से पहले के स्तर से 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा रहने की आशंका है। यह सीमा 2024 में भी पार हुई थी, जो अब तक का सबसे गर्म साल रहा है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक, ग्रीनहाउस गैसों में बड़ी कटौती करने पर भी इस सदी में तापमान 1.8 डिग्री तक बढ़ सकता है। मौजूदा उत्सर्जन वादे पूरे होने पर भी बढ़ोतरी 2.6 डिग्री तक पहुंच सकती है।

प्रतीकात्मक तस्वीर

रिकॉर्ड ताकतवर अल नीनो से बढ़ेगा खतरा

रिपोर्ट के मुताबिक, इस साल का अल नीनो रिकॉर्ड पर सबसे मजबूत है। इसके फरवरी 2027 तक बने रहने की आशंका है। मध्य और पूर्वी भूमध्यरेखीय प्रशांत महासागर के पानी का तापमान सामान्य से 3.7 डिग्री तक ज्यादा हो सकता है। मार्च में यह अंतर सिर्फ 0.2 डिग्री था। इससे अलग-अलग इलाकों में सूखा, बाढ़ और भीषण गर्मी का खतरा बढ़ सकता है।

तेजी से बढ़ रहा समुद्र का जलस्तर

WMO के मुताबिक, 2017 से 2026 के बीच समुद्र का जलस्तर हर साल औसतन 3.9 मिलीमीटर बढ़ा। जबकि 1993 से 2002 के बीच यह बढ़ोतरी 2.4 मिलीमीटर थी। महासागरों में गर्मी लगातार बढ़ रही है। गर्म पानी के फैलने और बर्फ पिघलने से समुद्र का स्तर ऊपर जा रहा है। मार्च 2026 में आर्कटिक समुद्री बर्फ का अधिकतम फैलाव रिकॉर्ड पर सबसे कम या दूसरे सबसे कम स्तर पर रहा।

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बिजली उत्पादन पर भी दिखा मौसम का असर

रिपोर्ट के मुताबिक, 2025 में खराब मौसम ने रिन्यूएबल एनर्जी उत्पादन को प्रभावित किया। यूरोप में सोलर पावर उत्पादन औसत से ज्यादा और विंड पावर उत्पादन कम रहा। तापमान से जुड़ी बिजली की मांग भी औसत से कम रही। वहीं मध्य और दक्षिणी अफ्रीका में हाइड्रोपावर के लिए जरूरी बारिश कम हुई, जबकि बिजली की मांग बढ़ गई।

136 देशों में पहुंचा अर्ली वार्निंग सिस्टम

राहत की बात यह है कि मौसम से जुड़े खतरों की पहले चेतावनी देने वाले अर्ली वार्निंग सिस्टम का दायरा बढ़ रहा है। 2025 में ऐसे सिस्टम की जानकारी देने वाले देशों की संख्या 136 पहुंच गई, जो एक दशक पहले सिर्फ 56 थी। संयुक्त राष्ट्र का लक्ष्य 2027 के अंत तक दुनिया की पूरी आबादी को ऐसे सिस्टम के दायरे में लाना है।