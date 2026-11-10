ईरान पर हमले से पीछे हटे ट्रंप! बोले- अब सैन्य कार्रवाई की जरूरत नहीं, क्या जल्द खत्म होगी जंग?

अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव अब कम होने की उम्मीद बढ़ गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ताजा बयान के बाद मिडिल ईस्ट में शांति की संभावनाएं मजबूत हुई हैं। इसका असर कच्चे तेल की कीमतों पर भी दिखाई दे रहा है। हालांकि, दोनों देशों के बीच अभी कई मुद्दों पर सहमति बननी बाकी है। आइए जानते हैं कि ट्रंप ने क्या कहा, ईरान की क्या शर्तें हैं और तेल बाजार पर इसका कितना असर पड़ा है।

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ट्रंप बोले- फिलहाल सैन्य कार्रवाई की जरूरत नहीं

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को पत्रकारों से बातचीत में कहा कि फिलहाल ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करना जरूरी नहीं लगता। हालांकि, उन्होंने साफ किया कि अमेरिका किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है।

ट्रंप ने कहा कि अगर हालात बदलते हैं तो अमेरिका तुरंत कार्रवाई कर सकता है। उन्होंने यह भी उम्मीद जताई कि ईरान के साथ जारी संघर्ष जल्द खत्म हो सकता है।

कतर की अपील के बाद बदला फैसला

ट्रंप ने बताया कि मिडिल ईस्ट के कई देशों ने उनसे ईरान पर नए हमले नहीं करने की अपील की थी। इनमें कतर के प्रधानमंत्री भी शामिल थे, जिन्होंने व्हाइट हाउस में बातचीत के दौरान यह मुद्दा उठाया।

इसके बाद ट्रंप ने फिलहाल नए सैन्य हमले रोकने का फैसला किया। हालांकि, उन्होंने साफ किया कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में अमेरिकी नौसेना की नाकाबंदी जारी रहेगी।

कच्चे तेल की कीमतों में बड़ी गिरावट

ट्रंप के नरम रुख का असर इंटरनेशनल ऑयल मार्केट पर भी दिखाई दिया। मंगलवार को 0246 GMT तक ब्रेंट क्रूड 70 सेंट यानी 0.75% गिरकर 91.88 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया।

प्रतीकात्मक तस्वीर

वहीं, अमेरिकी WTI क्रूड 78 सेंट यानी 0.90% गिरकर 86.07 डॉलर प्रति बैरल रह गया। शुरुआती कारोबार में दोनों की कीमतें करीब 1% तक गिरी थीं।इससे पिछले कारोबारी सत्र में ब्रेंट 5.85% गिरा था और 31 अगस्त के बाद सबसे निचले स्तर तक पहुंच गया था।

118 डॉलर से कितना सस्ता हुआ तेल?

ब्रेंट क्रूड 30 अक्टूबर को 118 डॉलर प्रति बैरल के छह महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंचा था। इसके बाद इसकी कीमत करीब 22% गिर चुकी है।KCM Trade के चीफ मार्केट एनालिस्ट टिम वाटरर के मुताबिक, अमेरिकी मिडटर्म चुनाव के बाद निवेशक ईरान को लेकर ट्रंप के नरम रुख पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं।हालांकि, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर ईरान के हमले जारी हैं। ऐसे में सप्लाई प्रभावित होने का खतरा बना हुआ है।

ईरान ने शांति वार्ता के लिए रखीं शर्तें

ईरान ने दो दिनों के भीतर शांति वार्ता दोबारा शुरू करने का प्रस्ताव दिया है। इससे पहले बातचीत शुरू करने के लिए सात दिनों का समय दिया गया था।ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई ने कहा कि अमेरिका पहले सैन्य कार्रवाई रोके, नौसैनिक नाकाबंदी हटाए और प्रतिबंध खत्म करे।

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उन्होंने ईरान के जमीनी व्यापार को निशाना बनाने वाली अमेरिकी मिलिट्री टास्क फोर्स को भी खारिज किया। साथ ही कहा कि इराक पर ईरान से लगी ज्यादातर सीमाएं बंद करने का अमेरिकी दबाव दोनों पड़ोसी देशों के रिश्तों को प्रभावित नहीं करना चाहिए।

क्या 90 डॉलर से नीचे आएगा क्रूड?

तेल बाजार के जानकारों का मानना है कि कीमतों में गिरावट के बावजूद ब्रेंट क्रूड का 90 डॉलर प्रति बैरल से नीचे आना आसान नहीं होगा।इसके लिए अमेरिका और ईरान के बीच तनाव में स्थायी कमी और किसी ठोस समझौते के संकेत जरूरी होंगे। फिलहाल बाजार की नजर दोनों देशों की अगली बातचीत और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के हालात पर बनी हुई है।