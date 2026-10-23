दिवाली गिफ्ट देना है? विदेशी ब्रांड नहीं - भारत के इन 9 खास GI टैग प्रोडक्ट्स हो सकते हैं बेहतर ऑप्शन

त्योहारों पर परिवार, दोस्तों और ऑफिस के लोगों को गिफ्ट देने का चलन है। आमतौर पर लोग मिठाई, चॉकलेट या गिफ्ट हैम्पर देना पसंद करते हैं। लेकिन अगर आप इस बार कुछ अलग और यादगार देना चाहते हैं, तो भारत के पारंपरिक प्रोडक्ट्स अच्छा विकल्प हो सकते हैं। देश के अलग-अलग राज्यों की कारीगरी और संस्कृति से जुड़े कई प्रोडक्ट्स को जियोग्राफिकल इंडिकेशन यानी GI टैग मिला है। आइए ऐसे ही 9 खास प्रोडक्ट्स के बारे में जानते हैं।

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1. मैसूर सैंडलवुड ऑयल, कर्नाटक

अगर किसी को खुशबू पसंद है, तो कर्नाटक का मैसूर सैंडलवुड ऑयल अच्छा गिफ्ट हो सकता है। यह अपनी खास चंदन की खुशबू के लिए मशहूर है। इसे अकेले या दूसरे फ्रेगरेंस प्रोडक्ट्स के साथ गिफ्ट हैम्पर में दिया जा सकता है। यह परिवार के सदस्यों, दोस्तों और सीनियर कलीग्स के लिए अच्छा विकल्प है।

2. कन्नौज परफ्यूम, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश का कन्नौज पारंपरिक इत्र बनाने के लिए मशहूर है। यहां का असली इत्र एक खूबसूरत डिब्बे में पैक करके गिफ्ट किया जा सकता है। यह मैनेजर, क्लाइंट, दोस्तों और रिश्तेदारों के लिए खास तोहफा बन सकता है।

3. मधुबनी पेंटिंग, बिहार

बिहार के मिथिला क्षेत्र की मधुबनी पेंटिंग अपनी खूबसूरत डिजाइन और चमकीले रंगों के लिए जानी जाती है। इनमें प्रकृति, पौराणिक कथाओं और रोजमर्रा की जिंदगी की झलक दिखाई देती है। छोटी फ्रेम वाली पेंटिंग घर या ऑफिस सजाने के लिए गिफ्ट की जा सकती है।

4. चन्नपटना खिलौने, कर्नाटक

कर्नाटक के चन्नपटना के लकड़ी से बने रंग-बिरंगे खिलौने और गुड़िया काफी मशहूर हैं। इन्हें बच्चों और परिवार के लोगों को गिफ्ट किया जा सकता है। ये घर और ऑफिस की सजावट के भी काम आते हैं।

प्रतीकात्मक तस्वीर

5. दार्जिलिंग चाय, पश्चिम बंगाल

चाय पसंद करने वालों के लिए दार्जिलिंग टी अच्छा विकल्प है। इसकी खास खुशबू और स्वाद इसे अलग बनाते हैं। इसे प्रीमियम डिब्बों या गिफ्ट हैम्पर में पैक करके दिया जा सकता है। ऑफिस में गिफ्ट देने के लिए इसके साथ कप भी रख सकते हैं।

6. ईस्ट इंडिया लेदर, तमिलनाडु

तमिलनाडु से जुड़े ईस्ट इंडिया लेदर प्रोडक्ट्स भी गिफ्टिंग का विकल्प हो सकते हैं। वॉलेट और कार्डहोल्डर जैसी चीजें रोजमर्रा के इस्तेमाल में आती हैं। हालांकि, खरीदने से पहले इनके GI रजिस्ट्रेशन, क्षेत्रीय पहचान और मटेरियल की जानकारी जरूर जांचें।

7. नैनीताल मोमबत्ती, उत्तराखंड

उत्तराखंड की नैनीताल मोमबत्ती घर और ऑफिस की सजावट के लिए अच्छा गिफ्ट हो सकती है। इसे खूबसूरत कैंडल होल्डर के साथ दिया जा सकता है। खरीदारी से पहले इसकी असलियत और GI पहचान की पुष्टि करना जरूरी है।

8. सूरत कट डायमंड, गुजरात

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अगर किसी खास मौके पर महंगा गिफ्ट देना चाहते हैं, तो सूरत कट डायमंड एक विकल्प हो सकता है। सूरत हीरे की कटिंग और पॉलिशिंग के लिए मशहूर है। इसे खरीदते समय भरोसेमंद ज्वेलर, सर्टिफिकेट और GI से जुड़े दावों की जांच जरूर करें।

9. सिक्किम लेप्चा तुंगबुक, सिक्किम

सिक्किम का लेप्चा तुंगबुक एक पारंपरिक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। संगीत पसंद करने वालों और सांस्कृतिक चीजों के शौकीनों के लिए यह अनोखा गिफ्ट हो सकता है। इसे खरीदते समय इसकी असलियत, कारीगरी और बजाने की क्षमता जरूर जांचें।