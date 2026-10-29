दिल्ली में 30 अक्टूबर को दिलजीत दोसांझ का कॉन्सर्ट, इन सड़कों पर रहेगा ट्रैफिक डायवर्जन

पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ के फैंस के लिए 30 अक्टूबर का दिन खास होने वाला है। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू (JLN) स्टेडियम में दिलजीत दोसांझ का लाइव कॉन्सर्ट होने जा रहा है। लेकिन इस कॉन्सर्ट की वजह से दिल्ली की कई सड़कों पर ट्रैफिक प्रभावित हो सकता है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने लोगों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एडवाइजरी जारी की है। इसके मुताबिक, 30 अक्टूबर को दोपहर 1 बजे से रात 12 बजे तक स्टेडियम के आसपास ट्रैफिक प्रतिबंध और डायवर्जन लागू रहेंगे। ऐसे में घर से निकलने से पहले ट्रैफिक व्यवस्था की जानकारी लेना जरूरी है।

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इन सड़कों पर हो सकती है परेशानी

दिलजीत दोसांझ का यह कॉन्सर्ट उनके Aura India Tour 2026 का हिस्सा है। इसमें बड़ी संख्या में फैंस के पहुंचने की उम्मीद है। इसी वजह से स्टेडियम के आसपास ट्रैफिक को नियंत्रित करने के लिए खास इंतजाम किए गए हैं।

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक, लोधी रोड, भीष्म पितामह मार्ग, लाला लाजपत राय मार्ग और JLN स्टेडियम रोड समेत आसपास की कई सड़कों पर ट्रैफिक प्रभावित हो सकता है। स्टेडियम की ओर जाने वाले प्रमुख चौराहों और रास्तों पर भी गाड़ियों की आवाजाही नियंत्रित की जा सकती है।

जरूरत पड़ने पर बदले जाएंगे रास्ते

ट्रैफिक पुलिस ने स्टेडियम की ओर आने वाली गाड़ियों के लिए डायवर्जन पॉइंट तय किए हैं। ट्रैफिक की स्थिति के हिसाब से गाड़ियों को दूसरे रास्तों पर भेजा जा सकता है। अगर भीड़ ज्यादा बढ़ती है, तो अतिरिक्त डायवर्जन भी लागू किए जा सकते हैं।

खासतौर पर शाम के समय सेंट्रल और साउथ दिल्ली से गुजरने वाले लोगों को अतिरिक्त समय लेकर निकलने की सलाह दी गई है।

कॉन्सर्ट में जाने वालों के लिए मेट्रो बेहतर विकल्प

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने कॉन्सर्ट में आने वाले लोगों से निजी गाड़ियों की जगह दिल्ली मेट्रो का इस्तेमाल करने की अपील की है। वायलेट लाइन और आसपास के मेट्रो स्टेशनों के जरिए स्टेडियम तक पहुंचने में सड़क पर लगने वाले जाम से बचा जा सकता है।

वहीं, कार या दोपहिया गाड़ी से आने वालों को तय पार्किंग व्यवस्था का पालन करना होगा। गलत जगह पार्किंग करने से बचने की सलाह दी गई है। कैब और टैक्सी से आने वाले यात्रियों को निर्धारित पिकअप और ड्रॉप पॉइंट का इस्तेमाल करना चाहिए।

घर से निकलने से पहले चेक करें ट्रैफिक अपडेट

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे ट्रैफिक नियमों का पालन करें और मौके पर तैनात पुलिसकर्मियों के निर्देश मानें। डायवर्जन के संकेतों पर ध्यान दें और जल्दबाजी से बचें।

पुलिस ने यात्रियों को सलाह दी है कि वे 30 अक्टूबर को सफर शुरू करने से पहले दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के आधिकारिक सोशल मीडिया चैनलों पर ताजा अपडेट जरूर चेक करें, ताकि रास्ते में किसी परेशानी का सामना न करना पड़े।