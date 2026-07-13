Dhamaal 4 Box Office Collection: ‘धमाल 4' के आगे फीकी पड़ी ‘वेलकम टू द जंगल’, जानें पहले वीकेंड में कितनी हुई कमाई

Dhamaal 4 Box Office Collection: अजय देवगन की फिल्म ‘धमाल 4’ ने पहले वीकेंड में उम्मीद से बेहतर कमाई की है। रिलीज से पहले फिल्म की एडवांस बुकिंग बहुत खास नहीं थी। माना जा रहा था कि फिल्म की शुरुआत साधारण रह सकती है। लेकिन शुक्रवार से रविवार तक इसकी कमाई लगातार बढ़ती गई और पहले वीकेंड में फिल्म ने अच्छा कलेक्शन कर लिया।

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पहले दिन ही 14 करोड़ की दमदार ओपनिंग

‘धमाल 4’ की शुरुआत ठीक-ठाक एडवांस बुकिंग के साथ हुई थी। शुक्रवार दोपहर के बाद फिल्म को दर्शकों का अच्छा साथ मिलने लगा। इसी वजह से फिल्म ने पहले दिन 14 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया।

यह कमाई अक्षय कुमार की फिल्म ‘वेलकम टू द जंगल’ के पहले दिन के कलेक्शन के काफी करीब रही। ‘वेलकम टू द जंगल’ ने पहले दिन 15.25 करोड़ रुपये कमाए थे। यह फिल्म ‘धमाल 4’ से करीब दो हफ्ते पहले रिलीज हुई थी।

शनिवार और रविवार को बढ़ा कलेक्शन

शनिवार को ‘धमाल 4’ की कमाई में 60 प्रतिशत से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई। रविवार को भी फिल्म की कमाई में तेजी बनी रही।

Sacnilk के आंकड़ों के मुताबिक, तीसरे दिन फिल्म के कलेक्शन में 26 प्रतिशत से ज्यादा का उछाल आया। रविवार को फिल्म ने 28.50 करोड़ रुपये कमाए। इसके साथ ही ‘धमाल 4’ का पहले वीकेंड का कुल नेट कलेक्शन 65 करोड़ रुपये हो गया।

‘वेलकम टू द जंगल’ को पछाड़ा, ‘धमाल 4’ ने मारी बाज़ी

‘वेलकम टू द जंगल’ के रिलीज से एक दिन पहले पेड प्रीव्यू शो रखे गए थे। इन शो से फिल्म ने 3.75 करोड़ रुपये की कमाई की थी। पेड प्रीव्यू की रकम मिलाकर फिल्म ने पहले वीकेंड में कुल 63.75 करोड़ रुपये कमाए थे।

दूसरी तरफ, ‘धमाल 4’ ने बिना किसी पेड प्रीव्यू के पहले वीकेंड में 65 करोड़ रुपये कमाए और ‘वेलकम टू द जंगल’ से आगे निकल गई।

अजय देवगन का तीसरा बड़ा वीकेंड

लॉकडाउन के बाद ‘धमाल 4’ अजय देवगन की तीसरी सबसे ज्यादा वीकेंड कमाई करने वाली फिल्म बन गई है। ‘सिंघम अगेन’ ने पहले वीकेंड में 125 करोड़ रुपये और ‘रेड 2’ ने करीब 84 करोड़ रुपये कमाए थे।

‘धमाल 4’ ने वीकेंड कमाई के मामले में ‘दृश्यम 2’ को पीछे छोड़ दिया है। इसका कलेक्शन ‘तानाजी’ से भी ज्यादा रहा है। फिल्म का बजट करीब 150 करोड़ रुपये बताया जा रहा है। पहले वीकेंड में अच्छी कमाई के बाद अब फिल्म की नजर सोमवार से शुरू होने वाले कामकाजी दिनों पर होगी।