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Newsट्रेंडिंगDelhi Rain: राजधानी में फिर बदलेगा मौसम, शुक्रवार और शनिवार को बारिश का येलो अलर्ट

Delhi Rain: राजधानी में फिर बदलेगा मौसम, शुक्रवार और शनिवार को बारिश का येलो अलर्ट

दिल्ली में गुरुवार को बदले मौसम ने लोगों को राहत दी, लेकिन बारिश का सिलसिला अभी खत्म नहीं हुआ है। IMD ने शुक्रवार और शनिवार को मध्यम बारिश का अनुमान जताते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। राजधानी में कहां कितनी बारिश हुई, तापमान कैसा रहा और AQI कितना दर्ज हुआ? जानिए पूरी खबर।

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Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
UPDATED: Sep 3, 2026 21:23 IST
Delhi-Ncr Weekly Rain Alert
Delhi-Ncr Weekly Rain Alert

In Short

  • दिल्ली में गुरुवार को कुछ इलाकों में हल्की बारिश हुई और अधिकतम तापमान 34.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
  • IMD ने शुक्रवार और शनिवार को मध्यम बारिश के अनुमान के साथ दोनों दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है।
  • बारिश के बीच दिल्ली का AQI 74 रहा और हवा संतोषजनक श्रेणी में दर्ज की गई।

दिल्ली में गुरुवार को मौसम ने करवट ली। राजधानी के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश दर्ज की गई, हालांकि सभी इलाकों में बारिश नहीं हुई। मौसम में बदलाव के बीच दिल्ली का अधिकतम तापमान 34.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 0.8 डिग्री ज्यादा रहा। अब मौसम विभाग ने शुक्रवार और शनिवार को बारिश का अनुमान जताया है।

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शुक्रवार-शनिवार को मध्यम बारिश का अनुमान

भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD के मुताबिक, शुक्रवार और शनिवार को दिल्ली में सामान्य रूप से बादल छाए रह सकते हैं। दोनों दिनों में मध्यम बारिश होने का अनुमान है। मौसम विभाग ने दोनों दिनों के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया है।

गुरुवार को हुई हल्की बारिश के मुकाबले शुक्रवार और शनिवार को बारिश का असर ज्यादा रहने की संभावना जताई गई है।

अयानगर में सबसे ज्यादा बारिश

गुरुवार सुबह 8.30 बजे तक पिछले 24 घंटे के दौरान दिल्ली के अलग-अलग मौसम केंद्रों पर बारिश रिकॉर्ड हुई। इनमें अयानगर में सबसे ज्यादा 3.9 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। इसके बाद पालम में 3.1 मिलीमीटर और लोधी रोड में 0.8 मिलीमीटर बारिश हुई।

वहीं सफदरजंग और रिज मौसम केंद्र पर इस दौरान बारिश दर्ज नहीं की गई। सुबह 8.30 बजे से शाम 5.30 बजे तक सफदरजंग, लोधी रोड, रिज और अयानगर में बारिश नहीं हुई, जबकि पालम में सिर्फ ट्रेस बारिश रिकॉर्ड की गई।

अलग-अलग इलाकों में तापमान रहा अलग

गुरुवार को सफदरजंग में न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 1.4 डिग्री ज्यादा था। पालम में अधिकतम तापमान 32.4 डिग्री और न्यूनतम 24.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ।

(Photo: Aaj Tak)

लोधी रोड में अधिकतम तापमान 33.8 डिग्री और न्यूनतम 26.4 डिग्री सेल्सियस रहा। रिज में अधिकतम तापमान 33.7 डिग्री और न्यूनतम 22.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अयानगर में अधिकतम तापमान 33.2 डिग्री और न्यूनतम 26.2 डिग्री सेल्सियस रहा।

दिल्ली की हवा संतोषजनक

बारिश और मौसम में बदलाव के बीच दिल्ली की वायु गुणवत्ता गुरुवार को संतोषजनक श्रेणी में रही। शाम 4 बजे CPCB के आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली का AQI 74 दर्ज किया गया।

CPCB के अनुसार 51 से 100 के बीच AQI को संतोषजनक श्रेणी में माना जाता है। ऐसे में गुरुवार को दिल्ली की हवा संतोषजनक रही। अब राजधानी के मौसम पर शुक्रवार और शनिवार को होने वाली संभावित मध्यम बारिश को लेकर नजर बनी हुई है।

Edited By:
Gaurav
Published On:
Sep 3, 2026