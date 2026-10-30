Delhi Weather: दिल्ली में अक्टूबर की ठंड ने तोड़ा 4 साल का रिकॉर्ड, जानें आगे कैसा रहेगा मौसम

दिल्ली में मौसम ने अचानक करवट ले ली है। अक्टूबर के आखिरी दिनों में हुई तेज बारिश के बाद राजधानी में ठंड बढ़ गई है। बारिश की वजह से कई इलाकों में पानी भर गया और लोगों को आने-जाने में परेशानी हुई। वहीं, प्रदूषण से भी कुछ राहत मिली है। ऐसे में जानते हैं कि दिल्ली में तापमान कितना गिरा, बारिश का कितना असर हुआ और आने वाले दिनों में मौसम कैसा रहेगा।

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चार साल में अक्टूबर का सबसे कम तापमान

दिल्ली में गुरुवार को सफदरजंग वेदर स्टेशन पर अधिकतम तापमान 25.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यह सामान्य से 5.6 डिग्री कम था। अक्टूबर में दिन का इतना कम तापमान आखिरी बार 8 अक्टूबर 2022 को दर्ज हुआ था, जब पारा 23.4 डिग्री सेल्सियस था। गुरुवार को न्यूनतम तापमान 19.2 डिग्री सेल्सियस रहा।

रातभर हुई बारिश, कई इलाकों में भरा पानी

दिल्ली में गुरुवार रात शुरू हुई बारिश शुक्रवार सुबह तक जारी रही। सफदरजंग में गुरुवार रात 11:30 बजे से शुक्रवार सुबह 2:30 बजे तक 49.3 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई। अगले तीन घंटों में 5.4 मिलीमीटर और बारिश हुई। पालम में 21 मिलीमीटर, जबकि पूसा और नारायणा में 20-20 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई।

दिल्ली के सभी 11 जिलों में ऑरेंज अलर्ट

भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने शुक्रवार सुबह 9 बजे तक दिल्ली के सभी 11 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया था। बारिश, गरज-चमक और तेज हवाओं की चेतावनी दी गई थी। हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन और जामिया मिल्लिया इस्लामिया के आसपास सड़कों पर पानी भरने से ट्रैफिक प्रभावित हुआ।

साइक्लोन अर्नब का भी दिखा असर

उत्तर भारत में बारिश और तापमान गिरने का संबंध साइक्लोन अर्नब से भी रहा। आंध्र प्रदेश और यनम के तट पर लैंडफॉल के बाद यह तूफान कमजोर पड़ गया। इसी दौरान उत्तर भारत के कई हिस्सों में बारिश और ठंड बढ़ी।

अगले तीन दिन कैसा रहेगा मौसम?

दिल्ली-NCR में वीकेंड पर मौसम साफ होने की उम्मीद है। 31 अक्टूबर को आसमान में हल्के बादल रह सकते हैं। वहीं, 1 और 2 नवंबर को मौसम ज्यादातर साफ रहने का अनुमान है। धूप निकलने से दिन का तापमान बढ़ सकता है, लेकिन सुबह और शाम ठंडक बनी रह सकती है।

बारिश से प्रदूषण में भी मिली राहत

बारिश के बाद दिल्ली की हवा में सुधार हुआ है। शुक्रवार सुबह 4 बजे एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 133 दर्ज किया गया, जो मॉडरेट कैटेगरी में आता है। बुधवार और गुरुवार को AQI 200 से ऊपर था और हवा पुअर कैटेगरी में थी।

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इन राज्यों में भी भारी बारिश की चेतावनी

IMD ने 30 अक्टूबर को उत्तरी बिहार में कुछ जगहों पर बेहद भारी बारिश का अनुमान जताया है। छत्तीसगढ़ और ओडिशा में भी ऐसी बारिश हो सकती है। झारखंड, पश्चिम बंगाल के हिमालयी इलाकों, सिक्किम और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है।

दक्षिण भारत में नवंबर की शुरुआत में बारिश बढ़ सकती है। तटीय आंध्र प्रदेश और यनम में 2 और 3 नवंबर को कुछ जगहों पर बहुत भारी बारिश का अनुमान है।