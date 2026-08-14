दिल्ली में भारी बारिश का अलर्ट, कई इलाकों में गरज-चमक के साथ बरसेंगे बादल

दिल्ली में शुक्रवार को मौसम का मिजाज बदलने वाला है। भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD ने राजधानी के कई हिस्सों में भारी बारिश, गरज-चमक और बिजली गिरने की संभावना को देखते हुए चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग का यह अलर्ट दोपहर 1 बजे से शाम 4 बजे तक प्रभावी रहेगा। IMD ने लोगों और प्रशासन को खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने की सलाह दी है। अब जानते हैं कि दिल्ली के किन इलाकों में बारिश का सबसे ज्यादा असर देखने को मिल सकता है।

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दिल्ली के कई इलाकों में तेज बारिश का अनुमान

IMD के मुताबिक, दिल्ली के साउथ ईस्ट दिल्ली, ईस्ट दिल्ली, शाहदरा, सेंट्रल दिल्ली, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, साउथ दिल्ली, नई दिल्ली, साउथ वेस्ट दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली और नॉर्थ दिल्ली के कई हिस्सों में भारी बारिश होने की संभावना है। इन क्षेत्रों में बारिश के साथ तेज हवाएं, गरज-चमक और बिजली गिरने का खतरा भी बताया गया है।

NCR के शहरों में भी खराब रहेगा मौसम

मौसम विभाग के वार्निंग मैप में दिल्ली के साथ आसपास के NCR इलाकों में भी मौसम की गतिविधियां दिखाई गई हैं। इसके तहत गुरुग्राम, फरीदाबाद, नोएडा, गाजियाबाद और सोनीपत जैसे शहरों में भी बारिश और आंधी का असर देखने को मिल सकता है। इन इलाकों में रहने वाले लोगों को भी सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।

893.8 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के लिए जारी हुआ अलर्ट

IMD की ओर से जारी चेतावनी करीब 893.8 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को कवर करती है। मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी SDMA की ओर से जारी दिशा-निर्देशों का पालन करें। खराब मौसम के दौरान खुले स्थानों पर जाने से बचने और जरूरी सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।

SDMA को भेजी गई मौसम चेतावनी

IMD ने यह अलर्ट दिल्ली स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी SDMA को भी भेजा है। प्रशासन को तेज बारिश, आंधी और बिजली गिरने जैसी संभावित स्थितियों को देखते हुए तैयार रहने को कहा गया है। मौसम विभाग लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है।