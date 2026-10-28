Delhi Traffic Advisory: लाल किला और चांदनी चौक जाने वाले सावधान! दो घंटे ट्रैफिक रहेगा प्रभावित

दिल्ली में 28 अक्टूबर 2026 को चांदनी चौक और लाल किला के आसपास आने-जाने वाले लोगों को ट्रैफिक की परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। चांदनी चौक में प्रस्तावित रैली को देखते हुए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है। इसके मुताबिक, दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक कई सड़कों पर ट्रैफिक रोका जा सकता है या वाहनों के रास्ते बदले जा सकते हैं। पुलिस ने लोगों को पहले से यात्रा की योजना बनाने की सलाह दी है।

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रैली में शामिल हो सकते हैं 10 हजार लोग

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक, यह रैली गौरी शंकर मंदिर से शुरू होकर चांदनी चौक के टाउन हॉल तक जाएगी। इसमें करीब 10,000 लोगों के शामिल होने की संभावना है।

रैली के दौरान ट्रैफिक और सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए कुछ रास्तों पर पाबंदियां लगाई जा सकती हैं। खासतौर पर नेताजी सुभाष मार्ग और निषाद राज मार्ग पर वाहनों की आवाजाही नियंत्रित की जा सकती है। पुलिस ने लोगों से जहां तक संभव हो, लाल किला वाले रास्ते से बचने की अपील की है।

इन 6 जगहों पर बदला जा सकता है ट्रैफिक

ट्रैफिक पुलिस ने दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे के बीच छह प्रमुख जगहों पर डायवर्जन की संभावना जताई है।

छत्ता रेल चौक

हनुमान सेतु के नीचे

राजा राम कोहली मार्ग

सुभाष मार्ग टी-पॉइंट

दिल्ली गेट

शांति वन चौक

इसके अलावा दिल्ली गेट और दरियागंज से लाल किला की तरफ आने वाली बसों को राजघाट की ओर मोड़ा जा सकता है। वहीं, आईएसबीटी से नेताजी सुभाष मार्ग की तरफ आने वाली बसों को जरूरत पड़ने पर छत्ता रेल चौक से डायवर्ट किया जा सकता है।

In connection with the proposed rally at Chandni Chowk on 28.10.2026, traffic restrictions and diversions may be in place from 3:00 PM to 5:00 PM. Commuters are advised to avoid the Red Fort stretch, plan their journeys in advance, use public transport and follow traffic personnel’s instructions to ensure smooth traffic movement. GENERAL INSTRUCTIONS * Motorists are requested to remain patient, follow traffic rules and cooperate with traffic personnel deployed in the area. Please follow diversion signs and traffic directions to avoid congestion. * For real-time updates and assistance, connect with Delhi Traffic Police through the following channels: WEBSITE: https://t.co/8CZTflQ8x7 FACEBOOK: https://t.co/XMFa7Ld8gD PLATFORM X: https://t.co/hro9F9Bmge INSTAGRAM: https://t.co/aL9StmHNJn WHATSAPP: 8750871493 HELPLINE NOS.: 1095 / 011-25844444 #DPTrafficAdvisory #DTPUpdates — Delhi Traffic Police (@dtptraffic) October 27, 2026

गाड़ी लेकर जा रहे हैं तो कहां मिलेगी पार्किंग?

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दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने वाहन लेकर आने वाले लोगों के लिए छह पेड पार्किंग की जानकारी भी दी है। इनमें एएसआई पार्किंग माधव दास पार्क (2-ए पार्किंग), तिकोना पार्क पार्किंग (नंबर 3), सुनहरी मस्जिद पार्किंग (टी-5), परेड ग्राउंड पार्किंग, दंगल मैदान पार्किंग और ओमैक्स मॉल पार्किंग शामिल हैं।

पुलिस ने लोगों से निजी वाहनों के बजाय सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करने की अपील की है, ताकि इलाके में ट्रैफिक जाम की समस्या कम हो सके।

ट्रैफिक में फंसने पर कहां मिलेगी मदद?

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने वाहन चालकों से धैर्य रखने, ट्रैफिक नियमों का पालन करने और मौके पर तैनात पुलिसकर्मियों के निर्देश मानने को कहा है।

ट्रैफिक की ताजा जानकारी के लिए लोग दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट traffic.delhipolice.gov.in देख सकते हैं। इसके अलावा फेसबुक, एक्स और इंस्टाग्राम पर @dtptraffic से अपडेट ले सकते हैं।

मदद के लिए व्हाट्सऐप नंबर 8750871493 और हेल्पलाइन नंबर 1095 या 011-25844444 पर संपर्क किया जा सकता है।