Delhi Traffic Advisory: दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट से दिल्ली में बदलेगा ट्रैफिक, इन रास्तों पर जाने से बचें

दिल्ली में आज यानी 30 अक्टूबर को पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ का म्यूजिक कॉन्सर्ट होने जा रहा है। यह कॉन्सर्ट लोधी रोड स्थित जवाहरलाल नेहरू (JLN) स्टेडियम में होगा। इसे देखते हुए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है। कॉन्सर्ट के कारण आसपास की 11 से ज्यादा सड़कों पर ट्रैफिक प्रभावित रहेगा। दोपहर 1 बजे से रात 12 बजे तक ट्रैफिक प्रतिबंध और डायवर्जन लागू रहेंगे। ऐसे में घर से निकलने से पहले बदले हुए रास्तों की जानकारी लेना जरूरी है।

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किन सड़कों पर पड़ेगा असर?

ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक, भीष्म पितामह मार्ग, लोधी रोड, लाला लाजपत राय मार्ग, आर्च बिशप मार्ग, चौथी और पांचवीं एवेन्यू रोड पर ट्रैफिक प्रभावित रहेगा। इसके अलावा CGO कॉम्प्लेक्स, बारापुला फ्लाईओवर, दयाल सिंह कॉलेज रोड, लोधी कॉलोनी की अंदरूनी सड़कों और INA से जंगपुरा मेट्रो स्टेशन तक के रास्ते पर भी असर पड़ेगा।

कहां-कहां बदले जाएंगे रास्ते?

ट्रैफिक पुलिस ने छह प्रमुख डायवर्जन और जरूरत पड़ने पर दो अतिरिक्त डायवर्जन की व्यवस्था की है।

लोधी रोड से दयाल सिंह कॉलेज रोड जाने वाली गाड़ियों को लोधी फ्लाईओवर की तरफ भेजा जाएगा। लाला लाजपत राय मार्ग से स्टेडियम की ओर जाने वाले वाहनों को भी इसी रास्ते पर डायवर्ट किया जाएगा।

भीष्म पितामह मार्ग से आने वाली गाड़ियों को मेहरचंद मार्केट और लोधी कॉलोनी की तरफ भेजा जाएगा। कुशक नाला बस डिपो रेड लाइट से स्टेडियम के गेट नंबर 3 से 7 की तरफ जाने की अनुमति नहीं होगी।

जरूरत पड़ने पर कोटला मुबारकपुर और भीष्म पितामह मार्ग-लोधी रोड टी-पॉइंट पर भी डायवर्जन लागू होगा।

कॉन्सर्ट में जाने के लिए मेट्रो बेहतर विकल्प

ट्रैफिक पुलिस ने लोगों को निजी गाड़ियों के बजाय मेट्रो से आने की सलाह दी है। वायलेट लाइन से आने वाले लोग JLN स्टेडियम या जंगपुरा स्टेशन पर उतरकर गेट नंबर 13, 14 और 17 तक पैदल पहुंच सकते हैं।

येलो लाइन से आने वाले लोग INA स्टेशन उतर सकते हैं। वहां से गेट नंबर 3, 6 और 8 तक पहुंचने के लिए ऑटो या कैब ले सकते हैं।

कैब और ऑटो कहां मिलेंगे?

कॉन्सर्ट के लिए तीन पिकअप और ड्रॉप पॉइंट बनाए गए हैं। इनमें आर्च बिशप मार्ग, लाल मस्जिद-प्रगति विहार और कुशक नाला बस डिपो रेड लाइट शामिल हैं। स्टेडियम में पार्किंग की सुविधा नहीं होगी।

इमरजेंसी वाहनों को मिलेगी छूट

ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक, एंबुलेंस और मेडिकल इमरजेंसी वाहनों को प्राथमिकता दी जाएगी। लोगों से सड़क पर गाड़ी पार्क नहीं करने और पुलिस के निर्देश मानने की अपील की गई है। ट्रैफिक संबंधी जानकारी के लिए 1095 और इमरजेंसी में 112 पर संपर्क कर सकते हैं।