दिल्ली से चंडीगढ़ का सफर होगा आसान! 40-50 मिनट की होगी बचत, 15 दिसंबर से खुल सकता है नया एक्सप्रेसवे
दिल्ली से चंडीगढ़ जाने वालों के लिए अच्छी खबर है। जल्द ही एक नया एक्सप्रेसवे खुल सकता है, जिससे सफर का समय काफी कम होने की उम्मीद है। इस रास्ते से कई जगहों के ट्रैफिक जाम से राहत मिलेगी। जानिए कब खुलेगा एक्सप्रेसवे और किन यात्रियों को फायदा होगा।
In Short
- दिल्ली से चंडीगढ़ का सफर 40 से 50 मिनट तक छोटा हो सकता है।
- अंबाला से मोहाली तक 30 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे 15 दिसंबर से खुलने की संभावना है।
- 61.23 किलोमीटर लंबे पूरे प्रोजेक्ट पर 3,166.96 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं।
दिल्ली से चंडीगढ़ जाने वाले लोगों के लिए आने वाले दिनों में सफर पहले से ज्यादा आसान हो सकता है। इस रूट पर नया एक्सप्रेसवे तैयार किया जा रहा है, जिससे लोगों को लंबे ट्रैफिक जाम से राहत मिलने की उम्मीद है। खास बात यह है कि इस प्रोजेक्ट का एक हिस्सा पहले ही शुरू हो चुका है, जबकि दूसरा हिस्सा भी जल्द खुल सकता है। आइए जानते हैं कि इस एक्सप्रेसवे से सफर में क्या बदलाव आएगा।
15 दिसंबर से खुल सकता है 30 किलोमीटर का रास्ता
रिपोर्ट्स के मुताबिक, चंडीगढ़-अंबाला ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का 30 किलोमीटर लंबा हिस्सा 15 दिसंबर 2026 से शुरू हो सकता है। यह छह लेन वाला एक्सप्रेसवे अंबाला की तरफ से मोहाली के आईटी सिटी चौक तक जाएगा।
न्यूज24 के हवाले से सामने आई एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक, इस हिस्से को 15 दिसंबर से खोलने की तैयारी है। हालांकि, यह अभी संभावित तारीख है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी एनएचएआई ने इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं की है।
दिल्ली से चंडीगढ़ जाने में बचेंगे 40-50 मिनट
इस एक्सप्रेसवे के शुरू होने से दिल्ली से चंडीगढ़ जाने वाले लोगों को बड़ी राहत मिल सकती है। अभी इस रास्ते पर जीरकपुर और डेराबस्सी के आसपास काफी ट्रैफिक रहता है, जिससे लोगों का समय बर्बाद होता है।
नए रास्ते से गाड़ियां इन भीड़भाड़ वाले इलाकों से बचकर निकल सकेंगी। रिपोर्ट के मुताबिक, इससे सफर में करीब 40 से 50 मिनट की बचत हो सकती है। हालांकि, यह अभी अनुमान है। असल में कितना समय बचेगा, इसका पता रास्ता शुरू होने के बाद ही चलेगा।
3,166.96 करोड़ रुपये में बन रहा एक्सप्रेसवे
चंडीगढ़-अंबाला ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 61.23 किलोमीटर है। इस पूरे प्रोजेक्ट पर 3,166.96 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं।
इसे दो हिस्सों में तैयार किया गया है। पहला हिस्सा अंबाला-हिसार रोड से मोहाली के आईटी सिटी चौक तक 30 किलोमीटर लंबा है। दूसरा हिस्सा आईटी सिटी से कुराली बाईपास तक 31.23 किलोमीटर लंबा है।
इस प्रोजेक्ट का मकसद मोहाली, खरड़ और कुराली में ट्रैफिक का दबाव कम करना है। साथ ही मोहाली एयरपोर्ट रोड पर लगने वाले जाम से भी लोगों को राहत मिलेगी।
एक्सप्रेसवे का एक हिस्सा पहले ही खुल चुका
इस एक्सप्रेसवे का आईटी सिटी से कुराली तक का हिस्सा पहले ही गाड़ियों के लिए खोल दिया गया है। इससे वाहन चालकों को खरड़ और मोहाली एयरपोर्ट रोड के भारी ट्रैफिक से बचने में मदद मिल रही है।
न्यूजवेव की रिपोर्ट में एनएचएआई अधिकारियों के हवाले से बताया गया है कि इस हिस्से के शुरू होने से करीब 45 मिनट की बचत हो रही है।
कुराली से आगे जाने वाले यात्री रूपनगर और कीरतपुर की तरफ भी सफर कर सकते हैं। यही रास्ते हिमाचल प्रदेश जाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ऐसे में पूरा एक्सप्रेसवे शुरू होने से चंडीगढ़ के साथ हिमाचल जाने वाले लोगों का सफर भी आसान हो सकता है।