Delhi Pollution: 1 नवंबर से दिल्ली में क्या-क्या बदलेगा? गाड़ियों की एंट्री पर रोक, कंस्ट्रक्शन बंद और WFH का आदेश

दिल्ली में सर्दियों की शुरुआत के साथ बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार 1 नवंबर से कई सख्त नियम लागू करने जा रही है। इन नियमों का असर दिल्ली के साथ नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद से आने वाले लोगों पर भी पड़ेगा। कुछ गाड़ियों की एंट्री पर रोक लगेगी, निर्माण कार्यों पर पाबंदियां रहेंगी और पार्किंग शुल्क बढ़ाने की तैयारी है। इसके अलावा सरकारी और प्राइवेट ऑफिसों के कामकाज में भी बदलाव किए जाएंगे।

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किन गाड़ियों की दिल्ली में एंट्री होगी बंद?

दिल्ली सरकार के पर्यावरण एवं वन विभाग के आदेश के मुताबिक, 1 नवंबर से 31 जनवरी तक दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड BS-VI से नीचे के उत्सर्जन मानकों वाली गाड़ियों को राजधानी में चलने की अनुमति नहीं होगी।

हालांकि, CNG और इलेक्ट्रिक गाड़ियों को इस प्रतिबंध से छूट दी गई है। एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और पुलिस जैसी इमरजेंसी सेवाओं की गाड़ियां भी प्रतिबंध के दायरे से बाहर रहेंगी।

परिवहन विभाग के अनुमान के मुताबिक, इस फैसले से गुरुग्राम, फरीदाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद की 10 लाख से ज्यादा गाड़ियां प्रभावित हो सकती हैं।

कंस्ट्रक्शन पर कब तक रहेगी रोक?

दिल्ली में 1 नवंबर से 31 जनवरी तक धूल पैदा करने वाले निर्माण और तोड़फोड़ के कामों पर प्रतिबंध रहेगा। हालांकि, जरूरी सार्वजनिक बुनियादी ढांचे से जुड़े प्रोजेक्ट्स को छूट मिलेगी।

निर्माण स्थलों पर फिनिशिंग, प्लंबिंग और इलेक्ट्रिकल काम किए जा सकेंगे, लेकिन धूल नियंत्रण के नियमों का पालन करना जरूरी होगा।

इसके अलावा 20 दिसंबर से 20 जनवरी तक निर्माण और तोड़फोड़ की गतिविधियों पर पूरी तरह रोक लगाने का निर्देश है। इस दौरान इनडोर निर्माण कार्य भी प्रतिबंधित रहेंगे।

पार्किंग के लिए देना पड़ सकता है दोगुना पैसा

प्राइवेट गाड़ियों के इस्तेमाल को कम करने के लिए अधिकृत पार्किंग स्थलों पर 1 नवंबर से 28 फरवरी तक पार्किंग शुल्क दोगुना करने का आदेश दिया गया है।

हालांकि, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की पार्किंग को इससे छूट मिलेगी।

पार्किंग शुल्क बढ़ाने को लेकर स्थिति पूरी तरह साफ नहीं है। MCD अधिकारियों के मुताबिक, निजी पार्किंग ऑपरेटरों के साथ मौजूदा अनुबंध और अन्य व्यावहारिक दिक्कतों के कारण पहले भी यह फैसला लागू नहीं हो पाया था। इस बार भी इसे लागू करने पर अंतिम फैसला बाकी है।

ऑफिस टाइमिंग बदलेगी, 50% कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम

दिल्ली में ट्रैफिक और प्रदूषण कम करने के लिए सरकारी दफ्तरों की टाइमिंग भी बदली जाएगी।

1 नवंबर से 28 फरवरी तक MCD के ऑफिस सुबह 8:30 बजे से शाम 5 बजे तक खुलेंगे। वहीं, दिल्ली सरकार के दफ्तर सुबह 10 बजे से शाम 6:30 बजे तक काम करेंगे।

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इसके अलावा 1 नवंबर से 31 जनवरी तक सरकारी और प्राइवेट ऑफिसों को अधिकतम 50% कर्मचारियों की फिजिकल उपस्थिति सुनिश्चित करने और बाकी कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम देने का निर्देश है।

प्राइवेट कंपनियों को अलग-अलग ऑफिस टाइमिंग, कारपूलिंग और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए भी कहा गया है। अस्पताल, फायर सर्विस, बिजली-पानी और अन्य जरूरी सेवाओं को इन प्रतिबंधों से छूट मिलेगी।

कचरा जलाने पर होगी सख्त कार्रवाई

सरकार ने खुले में कचरा, पत्तियां, प्लास्टिक और अन्य सामग्री जलाने पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं।

हाउसिंग सोसायटी, RWA, सरकारी और निजी संस्थानों को अपने परिसरों में इन नियमों का पालन सुनिश्चित करना होगा। कर्मचारियों के लिए बिजली या दूसरे स्वीकृत स्वच्छ ईंधन से हीटिंग की व्यवस्था करने को भी कहा गया है।

नियमों की निगरानी के लिए रात में ड्रोन का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत जुर्माना, कानूनी कार्रवाई और परिसर सील करने जैसे कदम उठाए जा सकते हैं।

ध्यान दें: यह रिपोर्ट PTI के हवाले से जारी सरकारी आदेशों और अधिकारियों के बयानों पर आधारित है। खासकर पार्किंग शुल्क बढ़ाने के आदेश और उसके वास्तविक क्रियान्वयन में अंतर हो सकता है।