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Newsट्रेंडिंगदिल्ली को जल्द मिल सकती है मानसून की राहत, जुलाई में बारिश का दौर तेज होने की उम्मीद

दिल्ली को जल्द मिल सकती है मानसून की राहत, जुलाई में बारिश का दौर तेज होने की उम्मीद

दिल्ली में मानसून को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। लंबे इंतजार के बाद अब बारिश की रफ्तार बदल सकती है और तापमान में भी राहत दिख सकती है। Skymet ने अगले कुछ दिनों को लेकर अहम अनुमान जारी किया है। दिल्ली में कब बारिश होगी, पढ़ें पूरी खबर।

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Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
UPDATED: Jul 2, 2026 11:45 IST
AI Generated Image

In Short

  • वीकेंड से पहले दिल्ली में मानसून की एंट्री हो सकती है।
  • रविवार से मंगलवार तक तेज बारिश के आसार हैं।
  • इस हफ्ते दिल्ली का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहने की संभावना है।

Delhi monsoon update: दिल्ली में मानसून का इंतजार अब जल्द खत्म हो सकता है। प्राइवेट वेदर फोरकास्टिंग एजेंसी Skymet के मुताबिक, दक्षिण-पश्चिम मानसून वीकेंड से पहले दिल्ली में पहुंच सकता है। यह सामान्य तारीख 27 जून से करीब एक हफ्ते की देरी से आएगा। मानसून की एंट्री के बाद दिल्ली और आसपास के इलाकों में बारिश का दायरा और तेजी दोनों बढ़ने की उम्मीद है।

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रविवार से मंगलवार तक ज्यादा बारिश के आसार

Skymet के मुताबिक, मानसून के पहुंचने के बाद दिल्ली में बारिश की गतिविधियां तेज हो सकती हैं। सबसे ज्यादा बारिश रविवार से मंगलवार के बीच देखने को मिल सकती है। एजेंसी का कहना है कि अभी दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में scattered rainfall यानी अलग-अलग जगहों पर बारिश जारी रह सकती है।

दिल्ली के पास बना मौसमी सिस्टम

दिल्ली के मौसम पर इस समय दो सिस्टम का असर दिख सकता है। पंजाब से उत्तर बंगाल की खाड़ी तक फैला मॉनसून ट्रफ दिल्ली के करीब है। इसके अलावा गुरुवार से एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी उत्तर-पश्चिम भारत को प्रभावित करना शुरू करेगा।

ये खबर पढ़ना ना भूलें: दिल्ली-NCR में कब होगी मानसून की एंट्री? गर्मी-उमस के बीच IMD ने दी राहत की उम्मीद

इन दोनों सिस्टम के असर से दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में बारिश बनी रहने की संभावना है।

बादल और बारिश से घटेगा तापमान

Skymet ने कहा है कि लगातार बादल छाए रहने और बीच-बीच में बारिश होने से दिल्ली में दिन का तापमान नीचे रह सकता है। इस हफ्ते के बाकी दिनों में अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहने की संभावना है। एजेंसी के मुताबिक, दिल्ली में ज्यादातर बारिश शाम और रात के समय हो सकती है।

जून में सामान्य से कम बारिश

जून में दिल्ली में बारिश सामान्य से काफी कम रही। Skymet के मुताबिक, जून में दिल्ली में सिर्फ 32.7 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जबकि सामान्य बारिश 80.66 मिलीमीटर मानी जाती है। यानी जून के महीने में दिल्ली को उम्मीद के मुकाबले कम बारिश मिली।

जुलाई और अगस्त सबसे ज्यादा बारिश वाले महीने

दिल्ली के लिए जुलाई और अगस्त मानसून के सबसे ज्यादा बारिश वाले महीने माने जाते हैं। जुलाई में दिल्ली की औसत मासिक बारिश 195.8 मिलीमीटर रहती है।

Safdarjung weather station पर पिछले आठ सालों में जुलाई की बारिश लगातार इस औसत से ज्यादा रही है। जुलाई 2025 में यहां 259.3 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई थी।

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Edited By:
Gaurav
Published On:
Jul 2, 2026