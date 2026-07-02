दिल्ली को जल्द मिल सकती है मानसून की राहत, जुलाई में बारिश का दौर तेज होने की उम्मीद

Delhi monsoon update: दिल्ली में मानसून का इंतजार अब जल्द खत्म हो सकता है। प्राइवेट वेदर फोरकास्टिंग एजेंसी Skymet के मुताबिक, दक्षिण-पश्चिम मानसून वीकेंड से पहले दिल्ली में पहुंच सकता है। यह सामान्य तारीख 27 जून से करीब एक हफ्ते की देरी से आएगा। मानसून की एंट्री के बाद दिल्ली और आसपास के इलाकों में बारिश का दायरा और तेजी दोनों बढ़ने की उम्मीद है।

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रविवार से मंगलवार तक ज्यादा बारिश के आसार

Skymet के मुताबिक, मानसून के पहुंचने के बाद दिल्ली में बारिश की गतिविधियां तेज हो सकती हैं। सबसे ज्यादा बारिश रविवार से मंगलवार के बीच देखने को मिल सकती है। एजेंसी का कहना है कि अभी दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में scattered rainfall यानी अलग-अलग जगहों पर बारिश जारी रह सकती है।

दिल्ली के पास बना मौसमी सिस्टम

दिल्ली के मौसम पर इस समय दो सिस्टम का असर दिख सकता है। पंजाब से उत्तर बंगाल की खाड़ी तक फैला मॉनसून ट्रफ दिल्ली के करीब है। इसके अलावा गुरुवार से एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी उत्तर-पश्चिम भारत को प्रभावित करना शुरू करेगा।

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इन दोनों सिस्टम के असर से दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में बारिश बनी रहने की संभावना है।

बादल और बारिश से घटेगा तापमान

Skymet ने कहा है कि लगातार बादल छाए रहने और बीच-बीच में बारिश होने से दिल्ली में दिन का तापमान नीचे रह सकता है। इस हफ्ते के बाकी दिनों में अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहने की संभावना है। एजेंसी के मुताबिक, दिल्ली में ज्यादातर बारिश शाम और रात के समय हो सकती है।

जून में सामान्य से कम बारिश

जून में दिल्ली में बारिश सामान्य से काफी कम रही। Skymet के मुताबिक, जून में दिल्ली में सिर्फ 32.7 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जबकि सामान्य बारिश 80.66 मिलीमीटर मानी जाती है। यानी जून के महीने में दिल्ली को उम्मीद के मुकाबले कम बारिश मिली।

जुलाई और अगस्त सबसे ज्यादा बारिश वाले महीने

दिल्ली के लिए जुलाई और अगस्त मानसून के सबसे ज्यादा बारिश वाले महीने माने जाते हैं। जुलाई में दिल्ली की औसत मासिक बारिश 195.8 मिलीमीटर रहती है।

Safdarjung weather station पर पिछले आठ सालों में जुलाई की बारिश लगातार इस औसत से ज्यादा रही है। जुलाई 2025 में यहां 259.3 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई थी।