दिल्ली में अब घर बैठे बुक कर सकेंगे शराब! लॉन्च हुआ ‘दिल्ली लिकर बुकिंग’ ऐप

दिल्ली में शराब खरीदने वालों के लिए नई सुविधा शुरू की गई है। अब लोगों को शराब खरीदने से पहले दुकान पर जाकर ब्रांड और स्टॉक की जानकारी लेने की जरूरत नहीं होगी। दिल्ली राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम (डीएसआईआईडीसी) ने 'दिल्ली लिकर बुकिंग' ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप के जरिए ग्राहक ऑनलाइन शराब की बुकिंग कर सकेंगे और अपनी पसंद के ब्रांड की उपलब्धता भी देख सकेंगे। हालांकि, शराब लेने के लिए ग्राहकों को दुकान पर ही जाना होगा।

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घर बैठे कर सकेंगे शराब की ऑनलाइन बुकिंग

दिल्ली में शराब खरीदने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए 'दिल्ली लिकर बुकिंग' ऐप शुरू किया गया है। इसके जरिए ग्राहक अपनी पसंद की शराब ऑनलाइन बुक कर सकेंगे। ऐप पर अलग-अलग ब्रांड की जानकारी मिलेगी। साथ ही यह भी पता चल सकेगा कि किस दुकान पर कौन-सा ब्रांड उपलब्ध है।

इस सुविधा से ग्राहकों को शराब खरीदने से पहले स्टॉक की जानकारी मिल जाएगी। यानी ग्राहक ऐप पर ही देख सकेंगे कि जिस ब्रांड की शराब उन्हें चाहिए, वह संबंधित दुकान पर उपलब्ध है या नहीं।

दिल्ली के 208 शराब ठेकों पर मिलेगी सुविधा

फिलहाल यह सुविधा डीएसआईआईडीसी के 208 शराब ठेकों पर उपलब्ध होगी। ग्राहक ऐप के जरिए इन दुकानों पर शराब की उपलब्धता देख सकेंगे और ऑनलाइन बुकिंग कर सकेंगे।

ऐप के जरिए शराब खरीदने के लिए ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा भी दी गई है। यानी ग्राहक अपनी पसंद की शराब चुनने के बाद उसका भुगतान ऑनलाइन कर सकेंगे। हालांकि, भुगतान करने के बाद शराब लेने के लिए उन्हें संबंधित दुकान पर जाना होगा।

प्रतीकात्मक तस्वीर

48 घंटे के अंदर लेनी होगी शराब

इस ऐप के जरिए शराब बुक करने वाले ग्राहकों को एक जरूरी समय सीमा का ध्यान रखना होगा। ऑनलाइन बुकिंग और पेमेंट करने के बाद ग्राहक को 48 घंटे के अंदर संबंधित दुकान से शराब लेनी होगी।

बुकिंग पूरी होने के बाद ग्राहक को एक क्यूआर कोड मिलेगा। शराब लेने के लिए दुकान पर यह क्यूआर कोड दिखाना होगा। इसके जरिए ग्राहक अपनी बुक की गई शराब प्राप्त कर सकेंगे।

क्या घर पर होगी शराब की डिलीवरी?

इस नई सुविधा को लेकर सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या दिल्ली में शराब की होम डिलीवरी भी शुरू हो गई है? इसका जवाब है नहीं। फिलहाल 'दिल्ली लिकर बुकिंग' ऐप के जरिए केवल ऑनलाइन बुकिंग और भुगतान की सुविधा मिलेगी।

ग्राहकों को शराब लेने के लिए दुकान पर खुद जाना होगा। इसके अलावा ऐप इस्तेमाल करने के लिए न्यूनतम उम्र 25 साल तय की गई है। यानी 25 साल या उससे अधिक उम्र के लोग ही इस ऐप का इस्तेमाल कर सकेंगे। इस तरह दिल्ली में शराब की बुकिंग ऑनलाइन होगी, लेकिन उसे लेने की व्यवस्था फिलहाल दुकानों पर ही रहेगी।