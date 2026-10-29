छठ पूजा पर बिहार जाने वालों को मिलेगी बड़ी राहत! दिल्ली से चलेंगी 50 से ज्यादा AC लग्जरी बसें, जानें पूरा प्लान

छठ पूजा के मौके पर दिल्ली से बिहार जाने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर है। त्योहार के दौरान हर साल बड़ी संख्या में लोग अपने घर जाते हैं, जिससे ट्रेन और बसों में टिकट मिलना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में दिल्ली सरकार यात्रियों का सफर आसान बनाने की तैयारी कर रही है। इसके लिए नई बस सर्विस शुरू करने का प्लान बनाया गया है। आइए जानते हैं कि ये बसें कब शुरू होंगी, किन शहरों तक जाएंगी और यात्रियों को क्या सुविधाएं मिलेंगी।

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छठ से पहले 50 से ज्यादा बसें चलाने की तैयारी

PTI की रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली सरकार छठ पूजा से पहले बिहार के लिए 50 से ज्यादा एयर कंडीशंड (AC) लग्जरी बसें शुरू करने की योजना बना रही है। शुरुआती चरण में इन बसों को बिहार की सात जगहों के लिए चलाया जाएगा। सरकार का लक्ष्य त्योहार शुरू होने से पहले यात्रियों को यह सुविधा देना है। हालांकि, अभी बस सर्विस शुरू होने की तारीख तय नहीं हुई है।

LG की मंजूरी का इंतजार

दिल्ली के ट्रांसपोर्ट मंत्री पंकज सिंह ने बताया कि बस सर्विस शुरू करने का प्रस्ताव लेफ्टिनेंट गवर्नर (LG) टीएस संधू को भेज दिया गया है। सरकार को उम्मीद है कि जल्द मंजूरी मिल जाएगी। दिल्ली और बिहार सरकार इस प्रोजेक्ट के लिए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग (MoU) को पहले ही मंजूरी दे चुकी हैं। LG की मंजूरी मिलने के बाद दोनों राज्यों के बीच बसों का संचालन शुरू करने का रास्ता साफ हो जाएगा।

बिहार के किन शहरों तक चलेंगी बसें?

पहले आई रिपोर्ट्स के मुताबिक, प्रस्तावित रूट में पटना, गया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, बक्सर, पूर्णिया, किशनगंज, मधुबनी, चंपारण, बिहार शरीफ और भागलपुर जैसे शहरों के नाम शामिल हैं। हालांकि, शुरुआत में केवल सात जगहों के लिए बसें चलाने का प्लान है। किन सात शहरों को पहले चुना जाएगा, इसकी फाइनल लिस्ट मंजूरी मिलने के बाद ही साफ होगी।

कैसे चलाई जाएंगी लग्जरी बसें?

इन बसों को वेट-लीज (Wet-Lease) मॉडल पर चलाने की तैयारी है। इसके तहत प्राइवेट ऑपरेटर दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन (DTC) की ओर से बसों का संचालन करेगा। इससे सरकार को तुरंत नई बसें खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी और यात्रियों के लिए बसों की संख्या बढ़ाई जा सकेगी।

छठ पर घर जाने वालों को मिलेगी राहत

छठ पूजा के दौरान दिल्ली-NCR से बड़ी संख्या में लोग बिहार जाते हैं। इस समय ट्रेनों में भारी भीड़ रहती है और टिकट मिलना मुश्किल हो जाता है। नई डायरेक्ट AC बस सर्विस शुरू होने से यात्रियों को सफर का एक और विकल्प मिलेगा। इससे प्राइवेट बसों और भीड़भाड़ वाली ट्रेनों पर निर्भरता कम हो सकती है।

टिकट बुकिंग कब शुरू होगी?

अधिकारियों के मुताबिक, LG की मंजूरी मिलने के बाद टिकट बुकिंग, बसों के टाइमटेबल और रूट के हिसाब से बसों की तैनाती की तैयारी आगे बढ़ेगी। फिलहाल टिकट की कीमत और बुकिंग शुरू होने की तारीख की जानकारी नहीं दी गई है। सरकार की कोशिश है कि छठ पूजा से पहले यह सर्विस शुरू हो जाए।