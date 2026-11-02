Delhi Pollution: दिल्ली की हवा ने फिर बढ़ाई टेंशन! सुबह 8 बजे AQI 310, जानिए कितना खतरनाक है ये स्तर

दिल्ली में वायु प्रदूषण की समस्या लगातार बनी हुई है। सोमवार, 2 नवंबर की सुबह करीब 8 बजे राजधानी का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 310 दर्ज किया गया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के आंकड़ों के मुताबिक, यह स्तर 'बहुत खराब' (Very Poor) कैटेगरी में आता है। इसका मतलब है कि दिल्ली की हवा सेहत के लिए नुकसानदायक बनी हुई है। खासकर बच्चों, बुजुर्गों और सांस की बीमारी से परेशान लोगों को ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है।

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दिल्ली में AQI 310 का क्या मतलब?

CPCB के मानकों के मुताबिक, AQI 0 से 50 के बीच होने पर हवा अच्छी मानी जाती है। 51 से 100 के बीच संतोषजनक, 101 से 200 के बीच मध्यम और 201 से 300 के बीच खराब कैटेगरी होती है। वहीं, AQI 301 से 400 के बीच पहुंचने पर हवा 'बहुत खराब' मानी जाती है। दिल्ली का AQI 310 होने का मतलब है कि राजधानी की हवा इसी कैटेगरी में बनी हुई है।

सेहत पर कितना पड़ सकता है असर?

हवा की गुणवत्ता बहुत खराब होने पर लंबे समय तक बाहर रहने वाले लोगों को सांस लेने में परेशानी हो सकती है। खासकर अस्थमा, फेफड़ों और दिल की बीमारी से जूझ रहे लोगों के लिए ऐसी हवा ज्यादा नुकसानदायक हो सकती है। इसके अलावा आंखों में जलन, गले में परेशानी और खांसी जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं।

प्रदूषण से बचने के लिए क्या करें?

दिल्ली में प्रदूषण के मौजूदा स्तर को देखते हुए लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है। सुबह और शाम के समय बाहर भारी एक्सरसाइज करने से बचना चाहिए। जरूरी काम से बाहर निकलने पर अच्छी फिटिंग वाला N95 मास्क इस्तेमाल किया जा सकता है। बच्चों और बुजुर्गों को ज्यादा देर तक प्रदूषित हवा में रहने से बचाना चाहिए।

कब मिलेगी खराब हवा से राहत?

दिल्ली में आने वाले दिनों में हवा की गुणवत्ता कैसी रहेगी, यह मौसम और प्रदूषण फैलाने वाले कारकों पर निर्भर करेगा। हवा की रफ्तार, तापमान और दूसरे मौसमी बदलाव प्रदूषण के स्तर को प्रभावित कर सकते हैं। फिलहाल सुबह 8 बजे AQI 310 दर्ज होना राजधानी में खराब हवा की स्थिति को दिखाता है।