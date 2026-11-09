दिवाली के बाद दिल्ली में सांस लेना हुआ मुश्किल! रात में AQI 1300 के पार, पिछले साल से भी बुरा हाल

दिवाली के अगले दिन दिल्ली में प्रदूषण ने लोगों की परेशानी और बढ़ा दी है। सोमवार, 9 नवंबर की सुबह राजधानी धुंध की मोटी चादर में लिपटी नजर आई। रातभर हुई आतिशबाजी के बाद हवा की गुणवत्ता में तेज गिरावट दर्ज की गई। AQI.in के आंकड़ों के मुताबिक, सुबह 8:01 बजे दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 663 था, जबकि रात 1:31 बजे यह 1,331 तक पहुंच गया था।

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#WATCH | Delhi: A layer of smog engulfs the city. Visuals are from the Inderlok area. https://t.co/JWxlbueSnx — ANI (@ANI) November 8, 2026

हालांकि, ये आंकड़े AQI.in के रियल-टाइम डेटा पर आधारित हैं और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के आधिकारिक AQI आंकड़ों से अलग हैं।

पिछले साल के मुकाबले कितना बढ़ा प्रदूषण?

इस बार दिवाली के बाद दिल्ली में प्रदूषण का स्तर पिछले साल की तुलना में काफी ज्यादा रहा।

दिवाली का जश्न मनाते हुए लोगों ने पटाखे जलाए। (फोटो: PTI)

21 अक्टूबर 2025 को दिवाली के अगले दिन AQI.in पर दिल्ली का AQI 393 दर्ज किया गया था। वहीं, इस साल 9 नवंबर की सुबह यह 663 रहा। इस तरह पिछले साल के मुकाबले प्रदूषण सूचकांक में करीब 69% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। यह तुलना AQI.in के आंकड़ों पर आधारित है। पटाखों के धुएं से छाई घनी धुंध के बीच सड़क पर गुजरती गाड़ियां। (फोटो: PTI)

रात में अचानक कैसे बढ़ गया AQI?

रविवार रात करीब 10 बजे के बाद प्रदूषण में तेजी से बढ़ोतरी शुरू हुई। रात 9:31 बजे AQI 681 दर्ज किया गया था। इसके बाद रात 11 बजे यह बढ़कर 1,153 तक पहुंच गया।

पिछले 24 घंटों में दिल्ली के AQI में बदलाव दिखाता ग्राफ। (फोटो: AQI.in)

रात 1:31 बजे AQI 1,331 के उच्चतम स्तर पर पहुंचा। इसके बाद सुबह तक प्रदूषण में कुछ कमी आई, लेकिन हवा की स्थिति बेहद खराब बनी रही। दिवाली के दिन यानी 8 नवंबर को CPCB के आधिकारिक 24 घंटे के आंकड़ों में दिल्ली का AQI 376 था, जो 'बहुत खराब' श्रेणी में आता है।

दिवाली से पहले भी खराब थी दिल्ली की हवा

दिल्ली में प्रदूषण की समस्या दिवाली से कई दिन पहले ही बढ़ने लगी थी।

AQI.in के मुताबिक, 30 अक्टूबर को AQI 124 था, जो 2 नवंबर को 393 और 3 नवंबर को सुबह 11:31 बजे 464 तक पहुंच गया।

दिवाली पर पटाखे जलाते लोग, आसमान में उठता धुआं। (फोटो: PTI)

अक्टूबर के आखिर में बारिश और तेज हवाओं से कुछ राहत मिली थी। लेकिन मौसम शुष्क होते ही गाड़ियों, उद्योगों, निर्माण कार्यों, सड़क की धूल और कचरा जलाने से निकलने वाला प्रदूषण फिर जमा होने लगा।

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दिवाली की आतिशबाजी ने पहले से खराब हवा में धुएं और बारीक कणों की मात्रा और बढ़ा दी। कमजोर हवाओं के कारण प्रदूषण तेजी से नहीं छंट सका। पड़ोसी राज्यों में पराली जलाने से निकलने वाला धुआं भी इस मौसम में प्रदूषण बढ़ा सकता है।

दिल्ली-NCR में GRAP-3 की पाबंदियां लागू

बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने 6 नवंबर से दिल्ली-NCR में ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) के तीसरे चरण की पाबंदियां लागू कर दी थीं।

दिवाली के बाद प्रदूषण में आए इस तेज उछाल ने राजधानी की चिंता बढ़ा दी है। आने वाले दिनों में हवा की गुणवत्ता काफी हद तक मौसम और प्रदूषण फैलाने वाले स्रोतों पर नियंत्रण पर निर्भर करेगी।