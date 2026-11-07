दिल्ली में दिवाली से पहले प्रदूषण का डबल अटैक! AQI 443 तक पहुंचा, गाड़ियों और निर्माण पर सख्ती

दिवाली से ठीक एक दिन पहले दिल्ली में प्रदूषण ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। राजधानी की हवा लगातार खराब बनी हुई है और कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) गंभीर स्तर पर पहुंच गया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के आंकड़ों के मुताबिक, शनिवार सुबह 8 बजे दिल्ली का औसत AQI 364 दर्ज किया गया, जो 'बहुत खराब' श्रेणी में आता है।

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हालांकि, शुक्रवार सुबह के AQI 389 के मुकाबले इसमें मामूली सुधार हुआ है, लेकिन कई इलाकों में हालात अब भी चिंताजनक हैं।

दिल्ली के किन इलाकों में सबसे ज्यादा प्रदूषण?

CPCB के मुताबिक, शनिवार सुबह IIT दिल्ली में AQI 443 दर्ज किया गया। वहीं, पंजाबी बाग में 433 और नरेला में 409 रहा। ये तीनों इलाके 'गंभीर' श्रेणी में हैं।

इसके अलावा दिल्ली कैंट में AQI 315 और धौला कुआं में 318 दर्ज किया गया, जबकि आनंद विहार में यह 272 रहा।

मौसम विभाग के मुताबिक, शनिवार सुबह सफदरजंग इलाके में हल्की धुंध छाई रही। सुबह 5:30 बजे तापमान 17 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

दिल्ली-NCR में GRAP-3 की पाबंदियां लागू

बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने शुक्रवार को दिल्ली-NCR में GRAP का तीसरा चरण (Stage-III) लागू कर दिया।

इसके तहत पहले से लागू पाबंदियों के अलावा कई नए प्रतिबंध लगाए गए हैं, ताकि दिवाली के दौरान प्रदूषण और न बढ़े।

दिल्ली और NCR के निर्धारित इलाकों में BS-III पेट्रोल और BS-IV डीजल चारपहिया गाड़ियों के संचालन पर रोक लगाई गई है। पुराने मालवाहक वाहनों और कुछ डीजल कमर्शियल गाड़ियों की आवाजाही पर भी सख्ती की गई है।

निर्माण कार्य और स्कूलों पर क्या असर पड़ेगा?

GRAP-3 के तहत धूल पैदा करने वाले गैर-जरूरी निर्माण और तोड़फोड़ के कामों पर रोक लगाई गई है। सड़क निर्माण, बड़ी खुदाई और मिट्टी से जुड़े कई काम भी प्रतिबंधों के दायरे में आएंगे।

स्टोन क्रशर और खनन जैसी गतिविधियों पर भी पाबंदियां लागू होंगी।

वहीं, शिक्षा विभाग के पास पांचवीं कक्षा तक के बच्चों के लिए हाइब्रिड मोड में पढ़ाई कराने का विकल्प रहेगा। इसका मतलब है कि जरूरत के मुताबिक ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से पढ़ाई कराई जा सकती है।

GRAP-3 क्यों लगाया गया?

GRAP चार चरणों वाली व्यवस्था है, जिसके तहत प्रदूषण बढ़ने पर अलग-अलग पाबंदियां लागू की जाती हैं।

आमतौर पर AQI 401 से 450 होने पर GRAP-3 और 450 से ऊपर जाने पर GRAP-4 के कड़े प्रतिबंध लगाए जाते हैं। हालांकि, मौसम और प्रदूषण के पूर्वानुमान को देखते हुए इन्हें पहले भी लागू किया जा सकता है।

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फिलहाल प्रशासन का जोर वाहनों से निकलने वाले धुएं और निर्माण कार्यों से उड़ने वाली धूल को कम करने पर है, ताकि दिवाली के दौरान दिल्ली-NCR की हवा और खराब होने से रोकी जा सके।