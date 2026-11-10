मंच पर मंत्री से हुई बहस के बाद छलका दलेर मेहंदी का दर्द! भाई मीका सिंह को लेकर कही बात

पंजाबी सिंगर दलेर मेहंदी एक बार फिर चर्चा में हैं। उत्तराखंड में एक कार्यक्रम के दौरान हुए विवाद के बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर एक इमोशनल पोस्ट शेयर किया है। दिवाली के मौके पर लिखे इस मैसेज में उन्होंने अपनी जिंदगी के मुश्किल समय और करीबियों से मिले प्यार का जिक्र किया है। आइए जानते हैं कि दलेर मेहंदी ने अपने पोस्ट में क्या कहा और आखिर उत्तराखंड में ऐसा क्या हुआ था।

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विवाद के बाद दलेर मेहंदी ने तोड़ी चुप्पी

दलेर मेहंदी ने दिवाली के मौके पर सोशल मीडिया पर एक इमोशनल मैसेज शेयर करते हुए अपने फैंस और परिवार का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने लिखा, 'हाल ही में मैंने जो कुछ महसूस किया, उसे शब्दों में बताना मुश्किल है।' सिंगर ने कहा कि लोगों का भरोसा, उनके मैसेज और दुआओं ने उन्हें अंदर तक छू लिया है। इतना प्यार और सपोर्ट पाकर वह खुद को बेहद खुशकिस्मत और आभारी महसूस कर रहे हैं।

भाई मीका सिंह को लेकर क्या बोले दलेर मेहंदी?

दलेर मेहंदी ने अपने भाई और मशहूर सिंगर मीका सिंह की खास तौर पर तारीफ की। उन्होंने कहा कि मुश्किल समय में उनका परिवार उनकी सबसे बड़ी ताकत बना। उनके भाई मीका उनके समर्थन में मजबूती से खड़े रहे। दरअसल, उत्तराखंड में हुए विवाद के बाद मीका सिंह ने सार्वजनिक तौर पर अपने भाई का बचाव किया था और उनके साथ किए गए व्यवहार पर सवाल उठाए थे।

प्रतीकात्मक तस्वीर

पत्नी और बच्चों को भी कहा शुक्रिया

सिंगर ने अपनी पत्नी तरनप्रीत कौर, बेटे गुरदीप मेहंदी और बेटियों का भी शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि परिवार ने मुश्किल वक्त में उनका साथ नहीं छोड़ा। इसके अलावा उन्होंने म्यूजिक इंडस्ट्री के लोगों और देशभर के फैंस का आभार जताया। दलेर मेहंदी ने लिखा कि भले ही वह हर मैसेज का जवाब नहीं दे पाए, लेकिन लोगों का प्यार उन्होंने महसूस किया है और इस अपनापन को कभी नहीं भूलेंगे।

उत्तराखंड के कार्यक्रम में आखिर क्या हुआ था?

पूरा विवाद 18 अक्टूबर को उत्तराखंड के न्यू टिहरी में आयोजित सिद्धपीठ मां कुंजापुरी पर्यटन एवं विकास मेले के दौरान शुरू हुआ था। दलेर मेहंदी यहां परफॉर्म कर रहे थे। इसी बीच राज्य के कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने उनकी परफॉर्मेंस बीच में रोक दी। मंत्री ने सिंगर के व्यवहार पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि वह नशे में लग रहे थे। उन्होंने उनकी गायकी की भी आलोचना की थी। हालांकि, यह मंत्री का आरोप था।

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

इस घटना के कई वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गए। इसके बाद लोगों की अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आईं। मीका सिंह समेत एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के कई लोग दलेर मेहंदी के समर्थन में आए। मीका ने सवाल उठाया कि किसी कलाकार को सार्वजनिक मंच पर इस तरह रोकना कितना सही है। इस घटना के बाद सार्वजनिक कार्यक्रमों में कलाकारों के साथ होने वाले व्यवहार को लेकर भी चर्चा शुरू हो गई।

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आरोपों पर सीधे जवाब देने से बचते दिखे सिंगर

हालांकि, दिवाली पर शेयर किए गए अपने पोस्ट में दलेर मेहंदी ने मंत्री के आरोपों या मंच पर हुई बहस पर सीधे कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने विवाद को दोबारा उठाने के बजाय अपने परिवार, फैंस और इंडस्ट्री से मिले सपोर्ट पर बात की। सिंगर ने कहा कि इस मुश्किल अनुभव ने उन्हें परिवार, प्यार और एक-दूसरे के साथ खड़े रहने की अहमियत का एहसास कराया है।