ओडिशा में चक्रवात अर्नब का कहर! पानी में घिरे 300 गांव, लोगों को निकालने में सामने आई नई मुश्किल

ओडिशा में चक्रवात अर्नब के कारण हो रही भारी बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. गंजम जिले में करीब 300 गांव बाढ़ के पानी से घिर गए हैं. कई इलाकों में लोगों तक पहुंचना मुश्किल हो रहा है. हालात को देखते हुए राज्य सरकार अब हेलिकॉप्टर से लोगों को सुरक्षित निकालने की तैयारी कर रही है. हालांकि, लगातार बारिश और नीचे तक छाए बादल बचाव अभियान में बड़ी रुकावट बन सकते हैं.

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राज्य की मुख्य सचिव अनु गर्ग ने गुरुवार, 29 अक्टूबर को बताया कि बाढ़ में फंसे लोगों को निकालने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय से बातचीत की जा रही है. फिलहाल NDRF और ओडिशा की बचाव टीमें प्रभावित इलाकों में काम कर रही हैं.

तीन दिन की बारिश से बढ़ा नदी का जलस्तर

गंजम जिले में पिछले तीन दिनों से लगातार भारी बारिश हो रही है. इसके कारण रुषिकुल्या नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ गया है. नदी का पानी आसपास के गांवों और कस्बों में घुस गया है. कई गांव चारों तरफ से पानी से घिर गए हैं, जिससे लोगों की आवाजाही प्रभावित हुई है.

बाढ़ के कारण बचाव टीमों को भी कई इलाकों तक पहुंचने में परेशानी हो रही है. प्रशासन की कोशिश है कि प्रभावित गांवों में फंसे लोगों को जल्द से जल्द सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जाए.

सोरड़ा इलाके में बाढ़ का सबसे ज्यादा असर

गंजम जिले के सोरड़ा इलाके में बाढ़ का ज्यादा असर देखने को मिल रहा है. अधिकारियों के मुताबिक, रुषिकुल्या नदी का पानी बढ़ने से आसपास के गांवों और कस्बों में पानी भर गया है.

कई गांवों तक सड़क के रास्ते पहुंचना मुश्किल हो गया है. ऐसे में प्रशासन लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है और बचाव टीमें लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रही हैं.

प्रतीकात्मक तस्वीर

अस्का में खतरे के निशान के करीब नदी

गंजम जिले के अस्का इलाके में भी हालात चिंताजनक बने हुए हैं. यहां रुषिकुल्या नदी का पानी खतरे के निशान के करीब बह रहा है.

अधिकारियों के मुताबिक, अगर बारिश जारी रहती है तो आसपास के इलाकों में बाढ़ का खतरा और बढ़ सकता है. प्रशासन नदी के जलस्तर और बारिश की स्थिति पर लगातार नजर रख रहा है.

हेलिकॉप्टर से लोगों को निकालने की तैयारी

बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए राज्य सरकार हवाई मदद लेने की तैयारी कर रही है. खासकर उन गांवों में हेलिकॉप्टर की मदद ली जा सकती है, जहां सड़क के रास्ते पहुंचना मुश्किल है.

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हालांकि, मुख्य सचिव अनु गर्ग के मुताबिक, लगातार बारिश और नीचे तक छाए बादलों के कारण हेलिकॉप्टर उड़ाने में परेशानी हो सकती है. ऐसे में हवाई बचाव अभियान मौसम की स्थिति पर निर्भर करेगा. फिलहाल प्रशासन की प्राथमिकता बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालना और प्रभावित इलाकों तक मदद पहुंचाना है.