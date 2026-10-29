सिर्फ 36 घंटे में खतरनाक बना चक्रवात अर्नब! 150 KM की रफ्तार से चली हवाएं, क्या है इसकी वजह?

चक्रवात अर्नब ने जिस तेजी से खतरनाक रूप लिया, उसने मौसम वैज्ञानिकों की चिंता बढ़ा दी है। महज 36 घंटे में यह ट्रॉपिकल डिप्रेशन से चक्रवाती तूफान बना और फिर बेहद गंभीर चक्रवात में बदल गया। 28 अक्टूबर की सुबह इसने आंध्र प्रदेश और यानम के तटीय इलाकों में दस्तक दी। इस दौरान हवाओं की रफ्तार 125 से 135 किलोमीटर प्रति घंटे रही, जबकि झोंके 150 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचे। वैज्ञानिक अब इसके पीछे समुद्र के बढ़ते तापमान और अल नीनो की संभावित भूमिका को समझने की कोशिश कर रहे हैं।

advertisement

समुद्र का बढ़ता तापमान कैसे बनाता है तूफान को खतरनाक?

भारतीय मौसम विभाग (IMD) के पूर्व महानिदेशक केजे रमेश के मुताबिक, समुद्र की सतह का सामान्य से ज्यादा गर्म होना और अल नीनो की संभावित परिस्थितियां अर्नब की ताकत बढ़ने की वजह हो सकती हैं।

उन्होंने बताया कि ग्लोबल वार्मिंग सीधे अल नीनो पैदा नहीं करती, लेकिन बढ़ता वैश्विक तापमान तूफानों को अतिरिक्त ऊर्जा दे सकता है।

समुद्र का गर्म पानी चक्रवात को ताकत और नमी देता है। आमतौर पर 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास समुद्री तापमान चक्रवात बनने के लिए अनुकूल माना जाता है। बंगाल की खाड़ी में मानसून के बाद चक्रवात बनने की परिस्थितियां खास तौर पर अनुकूल रहती हैं।

अल नीनो से कैसे बढ़ सकता है भारी बारिश का खतरा?

यूनिवर्सिटी ऑफ रीडिंग के नेशनल सेंटर फॉर एटमॉस्फेरिक साइंस के वैज्ञानिक अक्षय देओरस के मुताबिक, बंगाल की खाड़ी में चक्रवात बनने के लिए परिस्थितियां बेहद अनुकूल थीं।

उन्होंने बताया कि अल नीनो चक्रवात अर्नब के असर को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। गर्म वातावरण में नमी ज्यादा होती है, जिससे बादल अधिक तेज बारिश करा सकते हैं।

रिपोर्ट में शामिल शोध के मुताबिक, समुद्र का तापमान बढ़ने से भारी बारिश का दायरा चक्रवात के केंद्र से 300 किलोमीटर से ज्यादा दूर तक फैल सकता है।

प्रतीकात्मक तस्वीर

तेजी से ताकतवर क्यों हो रहे हैं चक्रवात?

रिपोर्ट में दिए गए आंकड़ों के मुताबिक, साल 2000 के बाद उत्तरी हिंद महासागर में करीब 38% चक्रवात तेजी से ताकतवर हुए हैं। इसके मुकाबले उत्तर-पश्चिमी प्रशांत महासागर में यह आंकड़ा 22% रहा।

वैज्ञानिकों का कहना है कि सिर्फ समुद्र की सतह ही नहीं, बल्कि उसके नीचे मौजूद गर्म पानी भी चक्रवात को ऊर्जा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

भारत के सामने अब क्या है सबसे बड़ी चुनौती?

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के कृष्णा एस वत्स के मुताबिक, भारत ने बेहतर पूर्वानुमान और समय पर तैयारियों से चक्रवात के दौरान मौतों को कम करने में सफलता हासिल की है। हालांकि, आर्थिक नुकसान अब भी बड़ी चिंता है।

विशेषज्ञों ने मजबूत बिजली नेटवर्क, बाढ़ झेलने वाली सड़कों, सुरक्षित घरों, फसल बीमा और छोटे कारोबारियों की सुरक्षा पर जोर दिया है।

advertisement

उनके मुताबिक, बदलते मौसम के खतरों से निपटने के लिए समय पर चेतावनी और लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने के साथ मजबूत बुनियादी ढांचा तैयार करना भी जरूरी है।