चक्रवात 'अर्नब' के बीच समुद्र में दिखा लापता कार्गो जहाज! अंतर्वेदी तट की ओर बहता दिखा

आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में चक्रवात 'अर्नब' के बीच लापता हुए कार्गो जहाज 'सिग्मा पर्ल' को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। काकीनाडा तट के पास लापता बताया गया जहाज अब राजोले के नजदीक अंतर्वेदी तटीय क्षेत्र की ओर बहता हुआ दिखाई दिया है। हालांकि, मरीन पुलिस अभी इसकी पहचान की पुष्टि करने में जुटी है। यह वही जहाज है या नहीं, जिसकी तलाश की जा रही थी, इसे लेकर जांच जारी है।

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विशाखापट्टनम से सिंगापुर जा रहा था जहाज

जानकारी के मुताबिक, कार्गो जहाज 'सिग्मा पर्ल' विशाखापट्टनम से सिंगापुर के लिए रवाना हुआ था। लेकिन यात्रा के दौरान अचानक इसमें तकनीकी खराबी आ गई। बताया जा रहा है कि जहाज का इंजन फेल हो गया था, जिसके कारण चालक दल का इस पर नियंत्रण नहीं रहा और जहाज समुद्र में बेकाबू होकर बहने लगा।

इसी बीच आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में चक्रवात अर्नब का असर भी बना हुआ है। ऐसे में जहाज के अंतर्वेदी तट की तरफ बहकर आने की जानकारी सामने आई है।

काकीनाडा तट के पास भी देखा गया था जहाज

बताया जा रहा है कि यह वही कार्गो जहाज हो सकता है, जो पहले काकीनाडा तट के पास केजी बेसिन में रवा तेल क्षेत्र के नजदीक बहता हुआ पाया गया था।

अब इसके राजोले के पास अंतर्वेदी तटीय क्षेत्र की ओर बढ़ने की जानकारी मिली है। हालांकि, मरीन पुलिस अभी यह पता लगाने में जुटी है कि अंतर्वेदी तट की तरफ आ रहा जहाज वही है, जो काकीनाडा के पास लापता हुआ था।

मार्शल आइलैंड्स से जुड़ा है 'सिग्मा पर्ल'

सामने आई जानकारी के अनुसार, इस जहाज की पहचान मार्शल आइलैंड्स के झंडे वाले कार्गो शिप 'सिग्मा पर्ल' के रूप में बताई जा रही है।

शुरुआती जांच में पता चला है कि जहाज ने विशाखापट्टनम बंदरगाह पर अपना माल खाली किया था। इसके बाद वह अपनी अगली यात्रा के लिए रवाना हुआ, लेकिन रास्ते में तकनीकी खराबी के कारण समुद्र में फंस गया।

इंजन फेल होने के बाद जहाज अपने तय रास्ते पर आगे नहीं बढ़ सका और समुद्र में बहने लगा।

जहाज पर सवार क्रू की सुरक्षा को लेकर क्या अपडेट?

फिलहाल, मरीन पुलिस जहाज की पहचान और उसकी मौजूदा स्थिति की पुष्टि करने में जुटी हुई है। सबसे अहम सवाल जहाज पर सवार चालक दल यानी क्रू की सुरक्षा को लेकर है।

अभी तक क्रू की स्थिति के बारे में कोई पुख्ता जानकारी सामने नहीं आई है। इसके अलावा जहाज को सुरक्षित जगह तक पहुंचाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं, इसकी भी पुष्टि होना बाकी है।

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मरीन पुलिस की जांच पूरी होने के बाद ही साफ हो सकेगा कि अंतर्वेदी तट की तरफ बहता दिखाई दिया जहाज वास्तव में लापता 'सिग्मा पर्ल' ही है या नहीं।