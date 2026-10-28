आंध्र प्रदेश के तट से टकराया चक्रवाती तूफान 'अर्नब'! 150 किमी की रफ्तार से हवाएं, कई उड़ानें रद्द

चक्रवाती तूफान 'अर्नब' ने आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में भारी तबाही की आशंका बढ़ा दी है। बुधवार, 28 अक्टूबर की रात करीब 1:20 बजे तूफान के तट से टकराने की प्रक्रिया शुरू हुई। तेज हवाओं और भारी बारिश से कई इलाकों में पेड़ उखड़ गए हैं। खराब मौसम के कारण एयर इंडिया और इंडिगो समेत कई एयरलाइंस को उड़ानें रद्द करनी पड़ी हैं। प्रशासन ने अब तक 84,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया है।

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150 किलोमीटर की रफ्तार से चल रहीं हवाएं

भारतीय मौसम विभाग (IMD) के मुताबिक, तूफान आंध्र प्रदेश और यानम के तटों से बापटला और विशाखापत्तनम के बीच टकरा रहा है। इस दौरान हवाओं की रफ्तार 125 से 135 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि झोंकों की रफ्तार 150 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच रही है।

मौसम विभाग ने बताया कि तूफान का केंद्र तट के बेहद करीब बना हुआ है और इसके तट से गुजरने की प्रक्रिया अगले कुछ घंटों तक जारी रह सकती है।

विशाखापत्तनम, काकीनाडा, अनकापल्ली और कोनासीमा में भारी बारिश हो रही है। कई जगह पेड़ उखड़ने की खबरें हैं। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के मुताबिक, श्रीकाकुलम में 30 सेंटीमीटर, पश्चिम गोदावरी में 28 सेंटीमीटर और विशाखापत्तनम में 23 सेंटीमीटर तक बारिश हो सकती है।

एयर इंडिया और इंडिगो की कई उड़ानें रद्द

तूफान का असर हवाई सेवाओं पर भी पड़ा है। एयर इंडिया ने 27 अक्टूबर को दिल्ली-विशाखापत्तनम रूट की छह उड़ानें रद्द कीं। इसके अलावा 28 अक्टूबर की दिल्ली-विजयवाड़ा-दिल्ली सेवाएं भी रद्द कर दी गईं।

एयर इंडिया एक्सप्रेस ने 13 उड़ानें रद्द की हैं। इंडिगो ने विशाखापत्तनम में उड़ान संचालन रोक दिया, जबकि विजयवाड़ा और राजमुंदरी में भी 27 अक्टूबर की शाम सात बजे के बाद सेवाएं प्रभावित हुईं। अकासा एयर ने दिल्ली-भोगापुरम की आने-जाने वाली उड़ानें रद्द की हैं।

84 हजार से ज्यादा लोग सुरक्षित जगह पहुंचाए गए

मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि सरकार की पहली प्राथमिकता लोगों की जान बचाना है। अब तक 84,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित आश्रय स्थलों में पहुंचाया गया है।

सरकार ने 2,199 राहत शिविरों की पहचान की है। इसके अलावा 2,360 गर्भवती महिलाओं को चिकित्सा केंद्रों में पहुंचाया गया है। राहत कार्यों के लिए 13,000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की तैनाती की तैयारी है।

बिजली और मोबाइल नेटवर्क पर भी खतरा

मुख्यमंत्री के मुताबिक, तूफान से करीब 15,000 बिजली के खंभे उखड़ सकते हैं। सरकार 36,000 से ज्यादा मोबाइल टावरों की निगरानी कर रही है। बिजली व्यवस्था बहाल करने के लिए 8,400 कर्मचारी तैयार रखे गए हैं।

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तूफान से 7.16 लाख हेक्टेयर कृषि फसलों और 16 लाख हेक्टेयर बागवानी फसलों के प्रभावित होने का अनुमान है। प्रभावित इलाकों में स्कूलों की छुट्टी घोषित की गई है। प्रशासन ने लोगों से घरों में रहने, गैरजरूरी यात्रा टालने और मछुआरों से समुद्र में नहीं जाने की अपील की है।