आधे भारत तक फैले साइक्लोन अर्नब के बादल! सैटेलाइट तस्वीर में दिखा डराने वाला नजारा

चक्रवाती तूफान अर्नब ने बुधवार, 28 अक्टूबर की सुबह आंध्र प्रदेश और यानम के तट को पार कर लिया। इस दौरान तेज हवाओं के साथ तूफान ने अपना असर दिखाया। इसी बीच भारत के मौसम सैटेलाइट INSAT-3DS ने अंतरिक्ष से तूफान की एक तस्वीर ली है, जिसमें बादलों का विशाल घेरा दिखाई दे रहा है। ये बादल पूर्वी और दक्षिणी भारत के कई हिस्सों तक फैले नजर आ रहे हैं। हालांकि, तट से टकराने के बाद भी तूफान का खतरा पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है।

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सैटेलाइट तस्वीर में क्या दिखा?

INSAT-3DS ने बुधवार सुबह 9:30 बजे से 9:57 बजे के बीच तूफान की तस्वीर ली। इसमें घने सफेद बादल और दूर तक फैली घुमावदार पट्टियां दिखाई दे रही हैं। ये पट्टियां बताती हैं कि तूफान के आसपास हवाएं किस तरह घूम रही हैं।

दरअसल, INSAT-3DS भारत का मौसम सैटेलाइट है, जो तूफान, बादलों और मौसम में होने वाले बदलावों पर नजर रखता है। तस्वीर में चमकीले सफेद बादल ऊंचाई पर मौजूद ठंडे और घने बादलों को दिखाते हैं। ऐसे बादल तेज बारिश और गरज-चमक का संकेत हो सकते हैं। हालांकि, किसी इलाके में बादल दिखाई देने का मतलब यह नहीं कि वहां तूफान का सीधा असर होगा।

🌀 Landfall, seen from 36,000 km. Cyclone #Arnab crossing the Andhra coast near Kakinada at 9:00 AM IST today, captured by my own ground station from ELEKTRO-L5 🛰️ #CycloneArnab #Kakinada #AndhraPradesh #IMD #SatDump https://t.co/5ocTC8Oe4R — Indian Rocket Girl (@VU3BIZ) October 28, 2026

कहां टकराया चक्रवात अर्नब?

मौसम विभाग के मुताबिक, चक्रवात अर्नब ने 28 अक्टूबर को रात 2 बजे से सुबह 8 बजे के बीच आंध्र प्रदेश और यानम के तट को पार किया। इस दौरान हवाओं की रफ्तार 125 से 135 किलोमीटर प्रति घंटे रही, जबकि तेज झोंके 150 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचे।

तूफान का केंद्र नरसापुर से करीब 20 किलोमीटर पूर्व-उत्तर-पूर्व, यानम से 40 किलोमीटर दक्षिण-पश्चिम और काकीनाडा से 60 किलोमीटर दक्षिण-पश्चिम में था। तट पार करने के बाद तूफान जमीन के अंदर की ओर बढ़ गया।

जमीन पर पहुंचने के बाद भी क्यों बना है खतरा?

आमतौर पर चक्रवात को समुद्र के गर्म पानी से ताकत मिलती है। जमीन पर पहुंचने के बाद गर्मी और नमी कम मिलने से तूफान धीरे-धीरे कमजोर होने लगता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि खतरा तुरंत टल जाएगा।

तूफान के साथ आए बादल तटीय इलाकों से दूर भी भारी बारिश करा सकते हैं। इससे जलभराव, बाढ़, पेड़ गिरने और बिजली की लाइनें टूटने का खतरा बना रहता है।

अब मौसम विभाग की नजर तूफान की दिशा और बारिश की स्थिति पर है। ऐसे में आंध्र प्रदेश और आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों को मौसम विभाग की चेतावनियों पर ध्यान देने की सलाह दी गई है।