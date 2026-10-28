चक्रवात 'अर्नब' ने आंध्र प्रदेश में मचाई तबाही! 3 लोगों की मौत, 31 घर क्षतिग्रस्त, 57 हजार लोग राहत शिविरों में

चक्रवात 'अर्नब' का असर आंध्र प्रदेश और ओडिशा के कई इलाकों में देखने को मिल रहा है। तेज हवाओं और लगातार बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। तूफान धीरे-धीरे कमजोर पड़ रहा है, लेकिन खतरा अभी पूरी तरह टला नहीं है। ऐसे में जानते हैं कि सबसे ज्यादा नुकसान कहां हुआ है और बचाव के लिए क्या कदम उठाए गए हैं।

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आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा तबाही, 3 लोगों की मौत

चक्रवात 'अर्नब' से सबसे ज्यादा नुकसान आंध्र प्रदेश में हुआ है। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ) के मुताबिक, राज्य में अब तक 3 लोगों की मौत हुई है और 31 घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। तेज हवाओं के कारण कई जगह पेड़ भी उखड़ गए हैं।

एनडीआरएफ के इंस्पेक्टर जनरल नरेंद्र सिंह बुंदेला ने बुधवार को नई दिल्ली में प्रेस ब्रीफिंग के दौरान बताया कि उत्तरी आंध्र प्रदेश और दक्षिणी ओडिशा के इलाके तूफान से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। दोनों राज्यों के कुछ जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश जारी है।

उन्होंने बताया कि शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक ओडिशा में तूफान से कोई गंभीर नुकसान सामने नहीं आया है।

यनम के पास टकराया तूफान, अब धीरे-धीरे हो रहा कमजोर

चक्रवात 'अर्नब' पुडुचेरी के यनम के पास समुद्री तट से टकराया था। इसके बाद तूफान की ताकत धीरे-धीरे कम होने लगी।

मौसम से जुड़ी जानकारी के मुताबिक, यह बेहद गंभीर चक्रवाती तूफान से कमजोर होकर गंभीर चक्रवाती तूफान बन गया है। इसके बुधवार शाम तक और कमजोर होकर पहले चक्रवाती तूफान और फिर डीप डिप्रेशन में बदलने की संभावना जताई गई है।

हालांकि, तूफान कमजोर होने के बावजूद आंध्र प्रदेश, ओडिशा और आसपास के इलाकों में बारिश जारी रहने की आशंका है।

बचाव के लिए एनडीआरएफ की 39 टीमें तैनात

तूफान से प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्यों के लिए एनडीआरएफ की कुल 39 टीमें तैनात की गई हैं।

इन टीमों को आंध्र प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड, पुडुचेरी, तेलंगाना और अंडमान-निकोबार द्वीप समूह में तैनात किया गया है।

नरेंद्र सिंह बुंदेला ने बताया कि मंगलवार रात आंध्र प्रदेश में एनडीआरएफ की 4 अतिरिक्त टीमें भी भेजी गई थीं। केंद्र सरकार के साथ आंध्र प्रदेश और ओडिशा की बचाव टीमें लगातार बारिश से पैदा होने वाली मुश्किलों से निपटने की तैयारी कर रही हैं।

57 हजार लोगों को राहत शिविरों में पहुंचाया गया

लोगों की सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन ने बड़ी संख्या में लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया है।

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आंध्र प्रदेश में करीब 57,000 लोगों को राहत शिविरों में शिफ्ट किया गया है। वहीं, मंगलवार रात यनम से भी 38 लोगों को सुरक्षित निकाला गया।

फिलहाल प्रशासन का सबसे ज्यादा ध्यान लगातार हो रही बारिश और उससे पैदा होने वाले खतरों पर है। तूफान की रफ्तार भले ही कम हो रही हो, लेकिन प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव की तैयारियां जारी हैं।