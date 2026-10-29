ग्राहकों के खातों से गायब हुए करोड़ों रुपये! समय से पहले तोड़ी गई FD, बैंक मैनेजर समेत 5 कर्मचारी सस्पेंड

पंजाब नेशनल बैंक (PNB) की ग्रेटर नोएडा स्थित एक ब्रांच में करोड़ों रुपये की कथित हेराफेरी का मामला सामने आया है। कई ग्राहकों ने आरोप लगाया है कि उनके खातों से लाखों रुपये गायब हो गए और उनकी फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) बिना जानकारी के समय से पहले बंद कर दी गई। इस मामले में 18 ग्राहकों की लिखित शिकायत के बाद पुलिस ने बैंक कर्मचारियों के खिलाफ FIR दर्ज की है। वहीं, बैंक मैनेजर समेत पांच कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया गया है।

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ग्राहकों की FD से कैसे गायब हुए पैसे?

यह मामला ग्रेटर नोएडा के सेक्टर पाई-1 स्थित PNB ब्रांच का है। ग्राहकों का आरोप है कि बैंक कर्मचारियों ने उनकी फिक्स्ड डिपॉजिट मैच्योर होने से पहले ही बंद कर दी और उसमें जमा रकम दूसरे खातों में ट्रांसफर कर दी।

कुछ ग्राहकों ने अपने खातों से लाखों रुपये गायब होने की शिकायत की है। मामला सामने आने के बाद बुधवार को बड़ी संख्या में खाताधारक बैंक के बाहर जमा हो गए और विरोध प्रदर्शन किया।

बैंक मैनेजर समेत 5 कर्मचारी सस्पेंड

ग्राहकों की शिकायतों के बाद PNB के क्षेत्रीय कार्यालय ने कार्रवाई करते हुए ब्रांच मैनेजर समेत पांच कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया है। उनकी जगह नए कर्मचारियों की तैनाती भी की गई है।

खाताधारकों का आरोप है कि जब भी वे अपने खातों की एंट्री या ट्रांजैक्शन की जानकारी अपडेट कराने जाते थे, तो बैंक कर्मचारी उन्हें बताते थे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ऑडिट चल रहा है।

ग्राहकों का कहना है कि खातों की जानकारी अपडेट नहीं होने के कारण उन्हें समय रहते पैसों की कथित हेराफेरी का पता नहीं चल सका।

प्रतीकात्मक तस्वीर

18 ग्राहकों की शिकायत पर FIR दर्ज

इस मामले में शुरुआत में 16 लोगों ने पुलिस से शिकायत की थी। बाद में लिखित शिकायत देने वाले ग्राहकों की संख्या बढ़कर 18 हो गई।

बिरौंडी निवासी श्रीचंद की शिकायत पर पुलिस ने सरकारी कर्मचारी द्वारा धन के गबन से संबंधित प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया है। सूत्रों के मुताबिक, जांच आर्थिक अपराध शाखा को भी सौंपी जा सकती है।

बैंक ने दिया पैसे लौटाने का भरोसा

नोएडा पुलिस कमिश्नरेट के प्रवक्ता के मुताबिक, बैंक प्रबंधन ने ग्राहकों की शिकायतों का समाधान करने का भरोसा दिया है। ग्रेटर नोएडा के सहायक पुलिस आयुक्त को मामले की जांच और जरूरी कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।

बैंक की एंटी करप्शन टीम भी पुलिस के साथ जांच कर रही है। जांच में पता लगाया जाएगा कि ग्राहकों के पैसे किन खातों में ट्रांसफर किए गए और इसमें कौन-कौन शामिल था।

इस बीच किसान यूनियन के सदस्यों ने भी बैंक के बाहर धरना दिया और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। बैंक के बाहर पुलिस भी तैनात रही।

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फिलहाल बैंक ने प्रभावित ग्राहकों की कुल संख्या और गायब रकम का आधिकारिक ब्योरा सार्वजनिक नहीं किया है। ग्राहक अपनी जमा पूंजी वापस मिलने का इंतजार कर रहे हैं।