India’s Got Latent 2 से फिर वायरल हुईं Chello Meme, 2021 में 19 साल की उम्र में हुई थीं पहली बार वायरल

India’s Got Latent 2 में अपनी हाजिरजवाबी और बेबाक अंदाज से चर्चा में आईं Chello Meme इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से सुर्खियां बटोर रही हैं। शो में उनकी परफॉर्मेंस ने उन्हें नई पहचान जरूर दी है, लेकिन Chello पहली बार वायरल नहीं हुई हैं। उनकी कहानी साल 2021 की एक घटना से जुड़ी है, जब महज 19 साल की उम्र में उन्होंने गुवाहाटी के एक बस टर्मिनल पर एक शख्स का सामना किया था।

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India’s Got Latent 2 में जीते 1 लाख रुपये

शनिवार 29 अगस्त को Chello Meme India’s Got Latent 2 के मंच पर पहुंचीं। यहां उन्होंने अपनी तेज हाजिरजवाबी और शो के होस्ट Samay Raina पर किए गए रोस्ट से लोगों का ध्यान खींचा।

उनकी परफॉर्मेंस Samay Raina को भी पसंद आई और Chello ने शो में 1 लाख रुपये जीते। इसके बाद सोशल मीडिया पर उनकी लोकप्रियता और तेजी से बढ़ी।

शो से पहले Chello के इंस्टाग्राम पर करीब 77 हजार फॉलोअर्स थे। अब यह संख्या बढ़कर करीब 1.06 लाख पहुंच गई है।

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2021 की घटना से पहली बार हुई थीं वायरल

Chello Meme की पहचान सोशल मीडिया पर साल 2021 में ही बन गई थी। उस समय वह Political Science की छात्रा थीं और उनकी उम्र सिर्फ 19 साल थी।

गुवाहाटी के Inter-State Bus Terminus यानी ISBT पर Chello ने एक व्यक्ति का सामना किया था। Chello ने आरोप लगाया था कि Shafikul Rehman नाम के व्यक्ति ने उन्हें बार-बार गलत तरीके से छुआ।

उस समय Chello असम से होते हुए नई दिल्ली जा रही थीं, जहां उन्हें National Youth Parliament में अरुणाचल प्रदेश का प्रतिनिधित्व करना था।

जब वह व्यक्ति वहां से निकलने की कोशिश करने लगा तो Chello ने उसे रोक लिया और मौके पर ही उसके व्यवहार का विरोध किया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया।

वीडियो में वह व्यक्ति आखिरकार हाथ जोड़कर माफी मांगता हुआ दिखाई दिया। Chello के इस कदम की सोशल मीडिया पर काफी तारीफ हुई और लोग उनकी हिम्मत की सराहना करने लगे।

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National Youth Parliament तक पहुंचीं Chello

Chello ने Arunachal Pradesh State Youth Parliament जीतकर National Youth Parliament में अपनी जगह बनाई थी।

राष्ट्रीय स्तर के इस कार्यक्रम में उन्होंने आत्मनिर्भर भारत के विजन पर भाषण दिया। उनके इस भाषण ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी ध्यान खींचा।

प्रधानमंत्री मोदी ने Chello के भाषण का वीडियो X पर शेयर किया था और उन्हें शुभकामनाएं दी थीं। उन्होंने आत्मनिर्भर भारत के सपने को पूरा करने में युवाओं के उत्साह और भागीदारी की भी तारीफ की थी।

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अब India’s Got Latent 2 में उनकी मौजूदगी ने Chello Meme को एक बार फिर सोशल मीडिया की चर्चा के केंद्र में ला दिया है।