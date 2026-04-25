CBSE Class 12 Result Date: कब तक आएगा रिजल्ट? जानिए क्या कहता है पिछला ट्रेंड

CBSE Class 12 Result Date: देशभर में लाखों छात्रों की निगाहें अब CBSE के Class 12 रिजल्ट पर टिकी हैं। CBSE ने अभी तक 2026 के नतीजों की आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की है, लेकिन पिछले ट्रेंड देखें तो रिजल्ट आने में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है।

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कब तक आ सकता है रिजल्ट?

पिछले कुछ सालों का रिकॉर्ड बताता है कि CBSE आमतौर पर मई के दूसरे या तीसरे हफ्ते में 12वीं के नतीजे जारी करता है। 2025 में रिजल्ट मिड-मई में आया था, जबकि 2024 में 13 मई और 2023 में 12 मई को नतीजे घोषित हुए थे।

2022 में महामारी के कारण देरी हुई थी, लेकिन उसके बाद बोर्ड फिर से अपने पुराने शेड्यूल पर लौट आया है। ऐसे में माना जा रहा है कि 2026 का रिजल्ट भी मई के मध्य से अंत के बीच जारी हो सकता है।

वैल्यूएशन प्रक्रिया आमतौर पर मई की शुरुआत तक पूरी हो जाती है, जिसके बाद रिजल्ट तैयार करने, जांच और अपलोड में कुछ हफ्ते लगते हैं।

कहां और कैसे देख सकेंगे रिजल्ट?

रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र आधिकारिक वेबसाइट्स cbse.gov.in और results.cbse.nic.in पर जाकर अपना स्कोर देख सकेंगे। इसके अलावा DigiLocker और UMANG ऐप पर भी रिजल्ट उपलब्ध रहेगा।

छात्रों को सलाह दी गई है कि वे अपना रोल नंबर, स्कूल नंबर और एडमिट कार्ड आईडी पहले से तैयार रखें, ताकि रिजल्ट के समय किसी तरह की परेशानी न हो।

रिजल्ट के बाद क्या होगा?

ऑनलाइन रिजल्ट जारी होते ही छात्र अपनी प्रोविजनल मार्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं। ओरिजिनल मार्कशीट और सर्टिफिकेट बाद में स्कूलों के जरिए मिलेंगे।

अगर कोई छात्र अपने नंबरों से संतुष्ट नहीं है तो CBSE वेरिफिकेशन, री-इवैल्यूएशन और आंसर शीट की कॉपी पाने का विकल्प देगा। वहीं, जो छात्र एक या ज्यादा विषयों में पास नहीं हो पाते, वे कंपार्टमेंट परीक्षा दे सकेंगे।

अफवाहों से बचने की सलाह

रिजल्ट सीजन के दौरान सोशल मीडिया पर कई तरह की अफवाहें फैलती हैं। बोर्ड ने छात्रों को सलाह दी है कि वे केवल आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करें और किसी भी अफवाह वाली खबर से दूर रहें।