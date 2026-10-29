कैप्टन स्मित ने दो बार मौत को दिया चकमा! सिर की हड्डी टूटने के बाद डॉक्टरों ने बताया कितना खतरनाक था ऑपरेशन

भारतीय पायलट कैप्टन स्मित मछार ने विमान के कॉकपिट में हुए जानलेवा हमले के बाद मौत को मात दी थी। उनके ओमानी को-पायलट ने इमरजेंसी कुल्हाड़ी से उनके सिर पर कई वार किए थे। इस हमले में उनके सिर की हड्डी टूट गई थी। अब सामने आई तस्वीरों ने उनकी चोट की गंभीरता को उजागर किया है। न्यूरोसर्जनों के मुताबिक, कैप्टन स्मित की जान बचाने के लिए किया गया ऑपरेशन भी बेहद जोखिम भरा था।

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सिर की चोट के पास थी दिमाग की बड़ी नस

27 अक्टूबर को अबू धाबी में आयोजित एक समारोह में UAE के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने कैप्टन स्मित और उनके क्रू को फर्स्ट क्लास ऑर्डर ऑफ जायद II से सम्मानित किया। इसी दौरान उनके सिर पर सर्जरी के लंबे निशान और स्टेपल दिखाई दिए।

अमेरिकी न्यूरोसर्जन डॉ. सनत दीक्षित के मुताबिक, सबसे बड़ा खतरा सिर की टूटी हड्डी नहीं, बल्कि उसके नीचे मौजूद दिमाग की बड़ी नस थी। यह नस दिमाग से खून बाहर ले जाने का काम करती है। इसे नुकसान पहुंचने पर जानलेवा रक्तस्राव हो सकता था।

एक मिनट में बह सकता था 2 लीटर खून

डॉ. दीक्षित ने बताया कि ऑपरेशन के दौरान टूटी हड्डी का टुकड़ा हटाना बेहद खतरनाक हो सकता था। दरअसल, हड्डी का टुकड़ा चोटिल नस पर दबाव डालकर खून बहने से रोक रहा हो सकता था।

ऐसे में उसे हटाने पर अचानक तेज रक्तस्राव शुरू होने का खतरा था। एक मिनट में दो लीटर तक खून बह सकता था। डॉक्टर के मुताबिक, ऐसी गंभीर चोटों में मौत या स्थायी दिव्यांगता का खतरा 40 फीसदी से ज्यादा हो सकता है। हालांकि, यह सामान्य जोखिम का आंकड़ा है।

ऑस्ट्रेलियाई न्यूरोसर्जन डॉ. सोनू भास्कर ने तस्वीरों के आधार पर कम से कम दो बड़ी सर्जरी होने की संभावना जताई। उनके मुताबिक, दिमाग की सूजन कम करने के लिए सिर की हड्डी का हिस्सा हटाया गया हो सकता है।

Image Credit: AAJ TAK

कॉकपिट में कैसे हुआ था जानलेवा हमला?

30 सितंबर को दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाईदुबई की उड़ान FZ1073 में यह घटना हुई थी। आरोप है कि ओमानी को-पायलट हमाम अल-हमामी ने प्रार्थना के बहाने उठकर कैप्टन स्मित पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया।

हमले के बाद स्मित की नजर धुंधली पड़ गई और वह बेहोश हो गए। हालांकि, उन्होंने कॉकपिट का दरवाजा खोलने की कोशिश की। इसके बाद यात्रियों और क्रू ने हमलावर को काबू कर लिया।

यात्री डॉक्टर ने 45 मिनट तक रोका खून

विमान को सऊदी अरब के तबुक में उतारा गया। विमान में मौजूद डॉ. शोता मुसाएव ने करीब 45 मिनट तक स्मित के घावों पर दबाव डालकर खून रोकने की कोशिश की।

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इसके बाद सऊदी अरब में उनकी इमरजेंसी सर्जरी हुई और आगे के इलाज के लिए UAE ले जाया गया। फिलहाल उनकी रिकवरी उत्साहजनक बताई जा रही है। हालांकि, वह दोबारा विमान उड़ा पाएंगे या नहीं, इसका फैसला मेडिकल जांच के बाद होगा।