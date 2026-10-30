अमेरिका में हिंदू मंदिर के कार्यक्रमों से परेशान लोग! शोर को लेकर 25 शिकायतें दर्ज, रात की नींद खराब होने का आरोप

अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक हिंदू मंदिर के कार्यक्रमों को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। मंदिर में होने वाले बड़े आयोजनों से आसपास रहने वाले लोग परेशान हैं। उनका कहना है कि देर रात तक तेज म्यूजिक और शोर की वजह से उनकी रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित हो रही है। हालांकि, लोग धार्मिक कार्यक्रमों के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन चाहते हैं कि आयोजन के दौरान पड़ोसियों की परेशानी का भी ध्यान रखा जाए। इस मामले में स्थानीय प्रशासन की जांच से लेकर मंदिर के इतिहास तक कई अहम बातें सामने आई हैं।

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मंदिर के खिलाफ 25 शिकायतें दर्ज

न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, कैलिफोर्निया के बे एरिया में स्थित फ्रेमोंट हिंदू मंदिर (Fremont Hindu Temple) के खिलाफ आसपास रहने वाले लोगों ने शोर को लेकर 25 से ज्यादा शिकायतें दर्ज कराई हैं। इस मंदिर को वैदिक धर्म समाज (Vedic Dharma Samaj) के नाम से भी जाना जाता है। लोगों का आरोप है कि कार्यक्रमों में तेज म्यूजिक, चिल्लाने की आवाज, चमकती लाइट्स और भारी भीड़ से उन्हें परेशानी होती है।

रात 9 बजे के बाद भी तेज आवाज

NBC Bay Area की रिपोर्ट के मुताबिक, मंदिर ने हाल ही में हुए एक कार्यक्रम के लिए स्पेशल इवेंट परमिट लिया था। हालांकि, स्थानीय लोगों का आरोप है कि रात 9 बजे की तय समय सीमा के बाद भी तेज आवाज में म्यूजिक चलता रहा। एक दूसरे कार्यक्रम को लेकर लोगों ने दावा किया कि उसके लिए जरूरी स्पेशल परमिट नहीं था। पड़ोसियों ने इसकी वीडियो फुटेज भी शेयर की है।

नींद खराब होने से परेशान लोग

मंदिर के आसपास रहने वाले एक व्यक्ति ने NBC Bay Area को बताया कि देर रात तक कार्यक्रम चलने से उनकी नींद प्रभावित होती है। सुबह उठने में भी परेशानी होती है। उन्होंने बताया कि हाल ही में रात 9:30 बजे तक मंदिर में सैकड़ों लोग मौजूद थे और शोर जारी था। एक अन्य व्यक्ति ने कहा कि जब वे यहां रहने आए थे, तो पहले ही हफ्ते उन्हें आसपास कॉन्सर्ट जैसा माहौल देखने को मिला।

प्रशासन ने शुरू की जांच

फ्रेमोंट शहर के अधिकारियों ने जुलाई में मंदिर के प्रतिनिधियों और स्थानीय लोगों के साथ बैठक की थी। प्रशासन का कहना है कि शिकायतों की जांच की जा रही है। अधिकारी मंदिर और पड़ोसियों के संपर्क में रहेंगे और जरूरत पड़ने पर भविष्य के कार्यक्रमों की परमिट शर्तों में बदलाव किया जा सकता है।

बड़ी भीड़ पर भी उठाए सवाल

स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्हें धार्मिक कार्यक्रमों से कोई आपत्ति नहीं है। वे चाहते हैं कि मंदिर आयोजनों में आने वाली भीड़ सीमित करे। कुछ लोगों ने स्कूल के समय होने वाले शोर पर भी शिकायत की है। एक पड़ोसी के मुताबिक, कार्यक्रमों में हजारों की संख्या में लोग पहुंचते हैं। ऐसे बड़े आयोजनों के लिए सही परमिट के साथ दूसरी जगह चुनना बेहतर होगा।

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1985 से समुदाय की सेवा कर रहा मंदिर

मंदिर की वेबसाइट के मुताबिक, Fremont Hindu Temple साल 1985 से बे एरिया में हिंदू समुदाय की सेवा कर रहा है। इसकी शुरुआत 1970 के दशक में भारत से आए प्रवासियों के धार्मिक आयोजनों से जुड़ी है। समुदाय ने 1982 में स्थायी पूजा स्थल बनाने के लिए एक इमारत खरीदी थी। मंदिर के सोशल मीडिया पोस्ट में बड़ी भीड़ वाले कार्यक्रम और धार्मिक समारोह दिखाई देते हैं।

मंदिर में पहले हो चुकी है चोरी

द मर्करी न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले साल मंदिर में चोरी की घटना भी हुई थी। इस मामले में सैन जोस के 30 वर्षीय व्यक्ति पर चोरी और उसकी 25 वर्षीय गर्लफ्रेंड पर मदद करने का आरोप लगा था। दोनों पर मंदिर की मूर्तियों से सोने के पांच गहने चुराने का आरोप था।

फिलहाल मंदिर के कार्यक्रमों को लेकर विवाद जारी है। स्थानीय प्रशासन शिकायतों की जांच कर रहा है, जबकि पड़ोसी चाहते हैं कि धार्मिक आयोजन तय नियमों के मुताबिक हों और उनकी परेशानी कम हो।