Business Idea: न नौकरी, न बड़ी जमीन.. बस ये पौधे लगाइए और पाएं लाखों रुपये

अगर आप कम पूंजी में ऐसा काम शुरू करना चाहते हैं जिसे घर से ही आसानी से किया जा सके, तो बोनसाई पौधों की खेती (Bonsai Farming) एक बेहतरीन ऑप्शन है। इसकी सबसे खास बात यह है कि इस बिजनेस के लिए बड़े खेत या जमीन की जरूरत नहीं होती। आप अपने घर की छत, बालकनी या आंगन जैसी छोटी जगह में भी इसे शुरू कर सकते हैं।

सिर्फ 10-15 हजार रुपये में शुरू करें काम

बोनसाई पौधों का बिजनेस (Bonsai Plant Business) महज 10 से 15 हजार रुपये के निवेश से शुरू किया जा सकता है। इसमें शुरुआती खर्च मिट्टी, गमले, पौधों के बीज या कटिंग, पानी और जरूरी टूल्स पर होता है। एक बार पौधा तैयार हो जाने पर इसकी बाजार में कीमत लागत से कई गुना ज्यादा मिल सकती है। यही कारण है कि इस बिजनेस में मुनाफा बड़ा होता है।

सालभर रहती है डिमांड

बोनसाई केवल सजावट के लिए ही नहीं, बल्कि वास्तु और ज्योतिषीय मान्यताओं के कारण भी लोग इसे अपने घर में रखना पसंद करते हैं। शादी, जन्मदिन और अन्य अवसरों पर इसे गिफ्ट के रूप में देने का चलन लगातार बढ़ रहा है। यही वजह है कि इसकी मांग सालभर बनी रहती है और बिजनेस में मंदी का असर कम पड़ता है।

ऐसे करें बोनसाई बिजनेस की शुरुआत (How to Start Bonsai Business)

बोनसाई का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको साफ पानी, रेतीली मिट्टी, गमले, कांच के पॉट, छोटे पत्थर, पतला तार और पौधों के लिए जाली जैसी बुनियादी चीजों की जरूरत होगी। शुरुआत में आप अपने घर की छत या आंगन में एक छोटी नर्सरी बनाकर काम कर सकते हैं।

बोनसाई पौधों को तैयार होने में औसतन 2 से 5 साल का समय लगता है, लेकिन एक बार पौधा तैयार हो जाने पर उसकी बाजार में कीमत लागत से 50-70% ज्यादा तक मिल सकती है।

सरकार भी दे रही है मदद

इस बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें (Central and State Government) सब्सिडी देती हैं। केंद्र सरकार इस पर 50% तक सब्सिडी देती है, जिसमें 60% हिस्सा केंद्र का और 40% हिस्सा राज्य सरकार का होता है।

अगर आप एक हेक्टेयर में बोनसाई पौधों की खेती करते हैं, तो लगभग 1500 पौधे लगाए जा सकते हैं। इनसे सालाना 3 से 4 लाख रुपये की कमाई संभव है। शुरुआती निवेश कम होने और सरकारी मदद मिलने के कारण यह बिजनेस तेजी से लोकप्रिय हो रहा है।