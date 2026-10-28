राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने फिर जताया हरदीप सिंह पुरी पर भरोसा! यूपी से टिकट कटने के बाद अब इस राज्य से मिला मौका

केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी एक बार फिर राज्यसभा चुनाव को लेकर चर्चा में हैं। बीजेपी ने उन्हें लेकर बड़ा फैसला किया है। उत्तर प्रदेश से उनका मौजूदा कार्यकाल खत्म होने वाला है और अब पार्टी ने उनके लिए दूसरा रास्ता चुना है। आइए जानते हैं कि पुरी को किस राज्य से मौका मिला है, चुनाव कब होगा और इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है।

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मध्य प्रदेश से राज्यसभा उपचुनाव लड़ेंगे हरदीप सिंह पुरी

भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने हरदीप सिंह पुरी को मध्य प्रदेश में होने वाले राज्यसभा उपचुनाव के लिए अपना उम्मीदवार बनाया है। यह चुनाव 12 नवंबर को होगा। बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति ने उनके नाम को मंजूरी दे दी है।

यह सीट एल मुरुगन के इस्तीफे के बाद खाली हुई है। मुरुगन ने 13 अक्टूबर को राज्यसभा की सदस्यता छोड़ दी थी और 14 अक्टूबर से यह सीट खाली मानी गई। उनका कार्यकाल पहले 2 अप्रैल 2030 तक चलना था।

यूपी से टिकट नहीं मिला, अब मध्य प्रदेश से मौका

इससे पहले बीजेपी ने 16 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश में हुए राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की थी। इसमें हरदीप सिंह पुरी का नाम शामिल नहीं था।

पुरी फिलहाल उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सांसद हैं और उनका मौजूदा कार्यकाल 25 नवंबर को खत्म होने वाला है। ऐसे में पार्टी ने अब उन्हें मध्य प्रदेश की खाली सीट से चुनाव लड़ाने का फैसला किया है।

वहीं, एल मुरुगन ने इस्तीफा देने के बाद कहा था कि वह तमिलनाडु में बीजेपी के संगठन को मजबूत करने पर ज्यादा ध्यान देना चाहते हैं।

कब होगा चुनाव और कब आएंगे नतीजे?

चुनाव आयोग के मुताबिक, मध्य प्रदेश की इस सीट के लिए उम्मीदवार 2 नवंबर तक नामांकन दाखिल कर सकते हैं।नामांकन पत्रों की जांच 3 नवंबर को होगी। उम्मीदवार 5 नवंबर तक अपना नाम वापस ले सकेंगे।

अगर वोटिंग की जरूरत पड़ी तो 12 नवंबर को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान होगा। उसी दिन शाम 5 बजे से वोटों की गिनती शुरू होगी।

पश्चिम एशिया संकट के बीच बढ़ी पुरी की जिम्मेदारी

हरदीप सिंह पुरी को दोबारा राज्यसभा भेजने का फैसला ऐसे समय आया है, जब पश्चिम एशिया में चल रहे संकट के कारण दुनिया भर में तेल और गैस की सप्लाई को लेकर चिंता बनी हुई है।

पेट्रोलियम मंत्री के तौर पर पुरी का मंत्रालय भारत में ईंधन की उपलब्धता बनाए रखने और देश की एनर्जी सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए कदम उठा रहा है।

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इसके अलावा सरकार देश में तेल और गैस की खोज बढ़ाने और विदेशों से होने वाले आयात पर निर्भरता कम करने की कोशिश कर रही है।

इसी दिशा में जुलाई में सरकार ने महानदी के समुद्री इलाके में पहले अप्रेजल वेल की ड्रिलिंग शुरू करने की घोषणा की थी। इसके तहत समुद्र की गहराई में चार कुओं की ड्रिलिंग की योजना है, ताकि वहां तेल और गैस की संभावनाओं का पता लगाया जा सके।