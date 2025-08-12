scorecardresearch
घर बैठे 2 मिनट में ऐसे करें Voter List चेक, सिर्फ ये स्टेप्स फॉलो करने पर मिल जाएगी पूरी जानकारी

इस साल के अंत तक बिहार में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। ऐसे में सभी मतदाता को वोटर लिस्ट में अपना नाम चेक कर लेना चाहिए। हम आपको आर्टिकल में बताएंगे कि मतदाता अपना नाम कैसे चेक कर सकते हैं।

Priyanka Kumari
Delhi,UPDATED: Aug 12, 2025 16:00 IST
Voter ID card
Voter ID card

बिहार में नवंबर 2025 में विधानसभा चुनाव (Bihar Election 2025) होने की संभावना है। इसी के मद्देनजर चुनाव आयोग ने हाल ही में मतदाता सूची (Voter List) का ड्राफ्ट जारी किया है। इस लिस्ट में पूरे राज्य के मतदाताओं के नाम, फोटो और बाकी जरूरी डिटेल्स शामिल हैं। लेकिन इस बार कई लोगों ने शिकायत की है कि उनके नाम में गलती है, फोटो सही नहीं है या उनका नाम ही लिस्ट से गायब है।

अगर आप भी वोट डालने का अधिकार सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो समय रहते अपना नाम और डिटेल्स चेक कर लें। अच्छी बात यह है कि अब आपको इसके लिए किसी सरकारी दफ्तर के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है, आप इसे घर बैठे मोबाइल या लैपटॉप से चेक कर सकते हैं।

क्यों जरूरी है Voter List में नाम चेक करना?

वोटर लिस्ट में आपका नाम और सही डिटेल्स होना बहुत जरूरी है। अगर नाम में गलती हुई या नाम लिस्ट में नहीं मिला, तो चुनाव के दिन आप वोट नहीं डाल पाएंगे। इसलिए चुनाव आयोग हर साल रिवीजन के बाद लिस्ट जारी करता है और लोगों को अपनी जानकारी वेरिफाई करने का मौका देता है।

नाम चेक करने के लिए क्या चाहिए?

  • EPIC Number (ये आपके वोटर आईडी कार्ड पर लिखा होता है)
     
  • नाम, जन्मतिथि, उम्र जैसी बेसिक जानकारी
     
  • विधानसभा क्षेत्र और जिले का नाम
     
  • मोबाइल नंबर (अगर मोबाइल से सर्च करना चाहें)

नाम चेक करने के तीन आसान तरीके

चुनाव आयोग ने नाम और डिटेल्स चेक करने के लिए तीन ऑप्शन दिए हैं-

  • Search by EPIC
     
  • Search by Details
     
  • Search by Mobile

Search by EPIC से कैसे चेक करें नाम

स्टेप 1: सबसे पहले electoralsearch.eci.gov.in वेबसाइट पर जाएं।

स्टेप 2: भाषा चुनें और अपना EPIC नंबर डालें।

स्टेप 3: राज्य का नाम सेलेक्ट करें।

स्टेप 4: कैप्चा कोड भरकर Search पर क्लिक करें।

स्टेप 5: अगर आपका नाम लिस्ट में होगा तो डिटेल्स स्क्रीन पर दिख जाएंगी।

Search by Details से सर्च करें नाम

स्टेप 1: वेबसाइट पर Search by Details ऑप्शन चुनें।

स्टेप 2: राज्य और भाषा सेलेक्ट करें।

स्टेप 3: अपना पूरा नाम, पिता/पति का नाम, उम्र, जन्मतिथि, जेंडर, विधानसभा क्षेत्र और जिला भरें।

स्टेप 4: कैप्चा डालकर Search करें।

स्टेप 5: अगर डिटेल्स सही भरी हैं, तो आपका नाम सामने आ जाएगा।

ऐसे चेक करें Search by Mobile से नाम

स्टेप 1: इस ऑप्शन में राज्य और भाषा चुनने के बाद अपना मोबाइल नंबर डालें। ध्यान रहे, यह वही नंबर होना चाहिए जो आपके वोटर आईडी से लिंक हो।

स्टेप 2: कैप्चा भरकर Send OTP पर क्लिक करें।

स्टेप 3: मोबाइल पर आए OTP को डालें और Search करें।

अगर गलती मिले तो क्या करें?

अगर आपका नाम लिस्ट में नहीं है, नाम में गलती है या फोटो गलत है, तो चुनाव आयोग की वेबसाइट या Voter Helpline App के जरिए सुधार के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपको जरूरी दस्तावेज (जैसे आधार कार्ड, जन्म प्रमाणपत्र आदि) अपलोड करने होंगे।

Edited By:
Priyanka Kumari
Published On:
Aug 12, 2025