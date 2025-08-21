Prime Video और Maddock Films की बड़ी डील! Thama सहित कई फिल्में थिएटर के बाद अब सिर्फ प्राइम वीडियो पर आएगी

Prime Video & Maddock Films: दिग्गज ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो (Prime Video) ने मैडॉक फिल्म्स (Maddock Films) के साथ एक मल्टी ईयर पोस्ट-थिएट्रिकल लाइसेंसिंग एग्रीमेंट किया है, जिसके तहत Maddock की आठ नई फिल्मों के वर्ल्डवाइड-एक्सक्लूसिव स्ट्रीमिंग राइट्स अब सिर्फ Prime Video पर होंगे। ये फिल्में 240 से अधिक देशों और क्षेत्रों में Prime सदस्यों को थिएट्रिकल रिलीज़ के तुरंत बाद उपलब्ध होंगी।

इस डील में Maddock के लोकप्रिय हॉरर-कॉमेडी यूनिवर्स की नई फिल्मों का अधिकार भी शामिल है, जिनमें Thama और दो अन्य फिल्में हैं, जिनकी घोषणा जल्द होगी। हाल ही में Maddock की Stree 2 ने Prime Video पर बड़ी ग्लोबल सफलता हासिल की थी और थिएट्रिकल रन के बाद भी जबरदस्त फैनबेस बनाया।

इस डील में सिद्धार्थ मल्होत्रा और जान्हवी कपूर अभिनीत Param Sundari (29 अगस्त 2025 को थिएटर रिलीज), Shiddat 2 और Badlapur 2 जैसी फ्रेंचाइजी फिल्मों के सीक्वल भी शामिल हैं। इसके अलावा श्रीराम राघवन निर्देशित Ikkis और कई अन्य आगामी टाइटल्स भी इस समझौते का हिस्सा होंगे।

Maddock Films के संस्थापक और CEO दिनेश विजन ने कहा कि हम हमेशा ऐसी कहानियां बताते आए हैं जो चौंकाएं, मनोरंजन करें और दर्शकों के साथ जुड़ें। Prime Video के साथ यह रणनीतिक, भारतीय कहानियों को ग्लोबल मंच पर ले जाने का लॉन्ग टर्म साझेदारी है। दिनेश विजने ने कहा कि हमें खुशी है कि ये फिल्में अब थिएटर के बाद भी दुनिया भर में दर्शकों तक पहुंचेंगी।

Prime Video इंडिया के कंटेंट लाइसेंसिंग प्रमुख मनीष मेघानी ने कहा कि दिनेश विजन और Maddock Films के साथ हमारी पार्टनरशिप हमें कंपेलिंग कहानियां ग्लोबल दर्शकों तक पहुंचाने में मदद करती है। यह मल्टी-फिल्म स्लेट हॉरर-कॉमेडी यूनिवर्स और फ्रेंचाइजी सीक्वल्स को और आगे बढ़ाते हुए Maddock की नई और अनोखी कहानी कहने की शैली को दर्शाता है।

यह डील Prime Video और Maddock Films के बीच लंबे समय से चल रही पार्टनरशिप को मजबूत करती है, जिसने पहले Stree 2, Teri Baaton Mein Aisa Uljha Jiya, Stree, और को-प्रोडक्शन Bhool Chuk Maaf जैसे सफल टाइटल्स दिए हैं।